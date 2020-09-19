أول تعليق من المستشار تركي آل الشيخ على فوز الأهلي بالدوري 42

هنأ المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز السابق،، النادي الأهلي وجماهيره؛ بعد الفوز رسميًا بدرع الدوري الممتاز للمرة 42 في تاريخه، عقب هزيمة الزمالك أمام أسوان بهدف نظيف فى الجولة 28 في بطولة الدوري المصري الممتاز.وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه على "فيس بوك" قائلا:‏"‏‏‏‏مبروك الدوري الحمدالله وعقبال التاسعة في أفريقيا يارب "

تتويج الأهلي جاء بعد أن ارتفع رصيد الفريق لـ 72 نقطة في صدارة جدول الترتيب، متفوقًا على أقرب ملاحقيه نادي الزمالك بفارق 20 نقطة قبل نهاية المسابقة بـ 6 جولات.

ولم يخسر الأهلي ، سوى مباراة وحيدة هذا الموسم، تحت قيادة الداهية السويسرية رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر، ليسجل اسمه بحروف من نور كأول مدرب سويسري يتوج بلقب الدوري، والمدرب الأجنبي الثاني عشر الذي يتوج باللقب المحلي مع الأهلي.

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