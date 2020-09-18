فايلر يستبعد صالح جمعة من قائمة الأهلي أمام المقاصة

استبعد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عددًا من اللاعبين عن القائمة التي أعلنها لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها الثامنة مساء غدٍ السبت على استاد القاهرة، في إطار الجولة الـ28 من مسابقة الدوري الممتاز واستبعد فايلر صالح جمعة الذي يواصل التأهيل البدني، بينما يغيب أحمد فتحي بسبب الحصول على البطاقة الحمراء التي حصل عليها في لقاء الاتحاد السكندري كما يغيب علي لطفي بسبب إصابته بفيروس كورونا، بينما يواصل محمد محمود برنامجه التأهيلي من أجل تجهيز نفسه للمباريات المقبلة، فيما رحل عن الأهلي كلا من شريف إكرامي وحسام عاشور ورمضان صبحي بسبب انتهاء عقودهم.