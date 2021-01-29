مصدر ليبي يكشف أسماء المرشحين لرئاسة المجلس الرئاسي وطريقة التصويت
آخر تحديث GMT10:05:47
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبار » أخر الأخبار العربية و العالمية

مصدر ليبي يكشف أسماء المرشحين لرئاسة المجلس الرئاسي وطريقة التصويت

العرب اليوم -

العرب اليوم - مصدر ليبي يكشف أسماء المرشحين لرئاسة المجلس الرئاسي وطريقة التصويت

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي
طرابلس - العرب اليوم

صرح أحد المرشحين لرئاسة المجلس الرئاسي الليبي الجديد عن إقليم برقة بأن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي توجهوا إلى تونس لبدء عملية التصويت على السلطة التنفيذية الجديدة وفي مقابلة خاصة مع وكالة أنباء "سبوتنيك"، قال علي محمود بوخير الله المرشح عن إقليم برقة لتولي منصب رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد: "أعضاء الملتقى السياسي الليبي 75 شخصية ليبية يتوجهون الآن إلى تونس"، لافتا في هذا الشأن إلى أنه لا يعلم ما "إذ سيكون التصويت على انتخاب المجلس الرئاسي والحكومة في تونس أو جنيف" وأوضح بوخيرالله أن "البعثة الأممية حتى الآن لم تعلن رسميا عن موعد عقد الجلسة الرسمية للتصويت على انتخاب المجلس الرئاسي والحكومة ونحن ننتظر إعلانها رسميا".

 وبين المرشح من إقليم برقة لرئاسة المجلس الرئاسي الليبي المقبل في هذا الصدد أن "الشخصيات الليبية من إقليم برقة الذين تقدموا بملفاتهم للترشح رسميا لمنصب رئيس المجلس الرئاسي هم 5 شخصيات من إقليم برقة، وربما ستكون هناك زيادة لان الوقت ما زال مفتوحا للترشح حتى منتصف الليل" وذكر بوخيرالله أن المرشحين لتولي هذا المنصب من برقة هم "الدكتور على خيرالله دبلوماسي سابق وسفير ليبيا السابق لدى سويسرا ورئيس مجلس النواب الليبي الحالي المستشار عقيلة صالح، وكذلك محمد البرغثي سفير ليبيا لدى الأردن حاليا، ومصطفى دلاف عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، بالإضافة إلى شريف الوافي، السياسي وعضو المؤتمر العام الوطني سابقا".

وبشأن الكيفية التي ستجري بها عملية التصويت على انتخاب المجلس الرئاسي والحكومة، أشار إلى أن "عملية التصويت ستبدأ على مرحلتين، المرحلة الاولى هي أن يتحصل أي مترشح على 6 أصوات من إقليم برقة و8 اصوات من إقليم طرابلس و3 اصوات من إقليم فزان، إذ تحصل كل مترشح على عدد 17 صوت يستطيع أن يتقدم بقائمته إلى الملتقى السياسي الـ 75 شخصية وهي عبارة عن قوائم سيكون بها رئيس ونائبين ورئيس وزراء" وأعرب المرشح من إقليم برقة لرئاسة المجلس الرئاسي الليبي الجديد عن تفاؤله هذه المرة بأن الأمور ستسري على أحسن ما يرام.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

عقيلة صالح يزور فرنسا لبحث الأزمة الليبية

قبائل شرقي ليبيا تُعلن تمسّكها بدعم "إعلان القاهرة" ومبادرة عقيلة صالح

أخر الأخبار العربية و العالمية
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مصدر ليبي يكشف أسماء المرشحين لرئاسة المجلس الرئاسي وطريقة التصويت مصدر ليبي يكشف أسماء المرشحين لرئاسة المجلس الرئاسي وطريقة التصويت



أخبار ذات صلة

GMT 08:51 2021 الجمعة ,29 كانون الثاني / يناير

تعرف على أخر تطورات ميثاق مبادئ تنظيم شؤون المسلمين في فرنسا
العرب اليوم - تعرف على أخر تطورات ميثاق مبادئ تنظيم شؤون المسلمين في فرنسا

GMT 01:51 2021 الجمعة ,29 كانون الثاني / يناير

"البنتاغون" يؤكّد أن السعودية ركيزة مهمة للأمن الإقليمي وشريك رئيسي
العرب اليوم - "البنتاغون" يؤكّد أن السعودية ركيزة مهمة للأمن الإقليمي وشريك رئيسي

GMT 01:48 2021 الجمعة ,29 كانون الثاني / يناير

محكمة أميركية تسمح بتسليم أب وابنه متهمين بمساعدة غصن على الهروب
العرب اليوم - محكمة أميركية تسمح بتسليم أب وابنه متهمين بمساعدة غصن على الهروب

GMT 00:13 2021 الجمعة ,29 كانون الثاني / يناير

قتلى ومصابون في حادث تسرب كيميائي في ولاية جورجيا الأميركية
العرب اليوم - قتلى ومصابون في حادث تسرب كيميائي في ولاية جورجيا الأميركية

GMT 00:05 2021 الجمعة ,29 كانون الثاني / يناير

دونالد ترامب يعود للأضواء ويبحث "مسائل مهمة" تخص 2022
العرب اليوم - دونالد ترامب يعود للأضواء ويبحث "مسائل مهمة" تخص 2022

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

هند صبري متألقة أثناء تلقيها وسام الفنون الفرنسي

القاهرة - العرب اليوم

تعتبر هند صبري واحدة من أكثر النجمات العربيات شهرة، حيث لها تاريخ فني طويل وقد عملت في مجال الدراما والسينما وقدمت أدوارا استحقت عليها جوائز عديدة، وها هي فرنسا أيضاً تعترف لها بهذه الانجازات وتقلدها وسام الفنون برتبة ضابط وقد حضرت هند حفل التكريم بإطلالة أنيقة وراقية باللون الأسود واليك التفاصيل.تم تكريم النجمة هند صبري في مقر السفارة الفرنسية في مصر وتقليدها وسام الفنون والآداب من قبل السفير برتبة ضابط، بعد أن حصلت عليه برتبة فارس في عام 2014 وقد اختارت هند لهذه المناسبة اطلالة أنيقة اتسمت بالكلاسيكية والاسلوب الراقي حيث نسقت بنطلون اسود قماشي بقصة أرجل واسعة زينت خصره بحزام له بكرة معدنية، مع توب ناعمة باللون الأسود ومن فوقهما اختارت معطف طويل اسود بتصميم مميز محدد الخصر وقد زين الوسام الذي تلقته المعطف عند الصدر وأضفى ع...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 08:02 2021 الجمعة ,29 كانون الثاني / يناير

الفنانة هاجر أحمد تستعرض أناقتها بفستان مشجر
العرب اليوم - الفنانة هاجر أحمد تستعرض أناقتها بفستان مشجر

GMT 01:21 2021 الجمعة ,29 كانون الثاني / يناير

فيروس "كورونا" يكبد السياحة العالمية خسائر "مليارية"
العرب اليوم - فيروس "كورونا" يكبد السياحة العالمية خسائر "مليارية"

GMT 08:09 2021 الجمعة ,29 كانون الثاني / يناير

عدة نصائح تمكنك من امتلاك غرفة نوم مميزة
العرب اليوم - عدة نصائح تمكنك من امتلاك غرفة نوم مميزة

GMT 02:59 2021 الجمعة ,29 كانون الثاني / يناير

ميخائيل بوغدانوف والحويج يبحثان سبل دعم الحوار الليبي
العرب اليوم - ميخائيل بوغدانوف والحويج يبحثان سبل دعم الحوار الليبي

GMT 03:06 2021 الجمعة ,29 كانون الثاني / يناير

واشنطن غاضبة من إطلاق سراح قاتل الصحافي بيرل في باكستان
العرب اليوم - واشنطن غاضبة من إطلاق سراح قاتل الصحافي بيرل في باكستان

GMT 03:34 2021 الجمعة ,29 كانون الثاني / يناير

أحذية الكروشيه أحدث موضة في إطلالات ربيع 2021
العرب اليوم - أحذية الكروشيه أحدث موضة في إطلالات ربيع 2021

GMT 03:06 2021 الخميس ,28 كانون الثاني / يناير

تعرف على 5 وجهات طبيعية في السعودية مناسبة للاسترخاء
العرب اليوم - تعرف على 5 وجهات طبيعية في السعودية مناسبة للاسترخاء

GMT 07:34 2021 الجمعة ,29 كانون الثاني / يناير

مجموعة من تصميمات و افكار غرف معيشه مودرن و مميزه
العرب اليوم - مجموعة من تصميمات و افكار غرف معيشه مودرن و مميزه

GMT 02:45 2021 الخميس ,28 كانون الثاني / يناير

لودريان يدعو نظيره الأميركي إلى مواصلة مكافحة تنظيم "داعش"
العرب اليوم - لودريان يدعو نظيره الأميركي إلى مواصلة مكافحة تنظيم "داعش"

GMT 03:44 2021 الأربعاء ,27 كانون الثاني / يناير

جو بايدن يمازح صحافيًا سأله حول الاتصال مع بوتين
العرب اليوم - جو بايدن يمازح صحافيًا سأله حول الاتصال مع بوتين

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 02:31 2021 الثلاثاء ,19 كانون الثاني / يناير

"الأرض الخارقة" اكتشاف كوكب نادر خارج النظام الشمسي
العرب اليوم - "الأرض الخارقة" اكتشاف كوكب نادر خارج النظام الشمسي

GMT 05:47 2021 السبت ,23 كانون الثاني / يناير

تقرير إنجليزي يقدم "الحل الفضي" لمحمد صلاح ولليفربول
العرب اليوم - تقرير إنجليزي يقدم "الحل الفضي" لمحمد صلاح ولليفربول

GMT 08:16 2021 الأحد ,24 كانون الثاني / يناير

8 سيارات متميزة تضمن 3 صفوف من المقاعد تجذب العائلات في 2021
العرب اليوم - 8 سيارات متميزة تضمن 3 صفوف من المقاعد تجذب العائلات في 2021

GMT 01:10 2021 الأحد ,24 كانون الثاني / يناير

صندوق النقد الدولي يدعو تونس لحماية الفقراء
العرب اليوم - صندوق النقد الدولي يدعو تونس لحماية الفقراء

GMT 01:28 2021 الأحد ,24 كانون الثاني / يناير

قلعة أسكتلندية متاحة لتبادل السكن لقضاء عطلة ملكية
العرب اليوم - قلعة أسكتلندية متاحة لتبادل السكن لقضاء عطلة ملكية

GMT 12:31 2021 السبت ,09 كانون الثاني / يناير

معرض لاس فيغاس للإلكترونيات يسعى للبقاء ملتقى عالميًا بنسق افتراضي
العرب اليوم - معرض لاس فيغاس للإلكترونيات يسعى للبقاء ملتقى عالميًا بنسق افتراضي

GMT 03:16 2021 الثلاثاء ,19 كانون الثاني / يناير

"جدة البلد"متعة التجوّل عبر التاريخ في "شتاء السعودية"
العرب اليوم - "جدة البلد"متعة التجوّل عبر التاريخ في "شتاء السعودية"

GMT 05:06 2021 السبت ,09 كانون الثاني / يناير

فيزيائي شهير يكشف عن 3 من أكثر توقعاته إثارة حول مستقبل البشرية
العرب اليوم - فيزيائي شهير يكشف عن 3 من أكثر توقعاته إثارة حول مستقبل البشرية

GMT 03:14 2021 الأحد ,10 كانون الثاني / يناير

تليغرام وسيغنال وفايبر 3 بدائل "آمنة" لواتساب
العرب اليوم - تليغرام وسيغنال وفايبر 3 بدائل "آمنة" لواتساب

GMT 21:44 2020 الإثنين ,01 حزيران / يونيو

لا تتهوّر في اتخاذ قرار أو توقيع عقد
العرب اليوم - لا تتهوّر في اتخاذ قرار أو توقيع عقد

GMT 11:44 2018 الثلاثاء ,27 شباط / فبراير

تعلمي طريقة سهلة لصنع "المرآة المضيئة" بمصابيح على الجوانب
العرب اليوم - تعلمي طريقة سهلة لصنع "المرآة المضيئة" بمصابيح على الجوانب

GMT 02:54 2021 الثلاثاء ,19 كانون الثاني / يناير

صندوق النقد الدولي يفكر بخطوة إنقاذية نادرة
العرب اليوم - صندوق النقد الدولي يفكر بخطوة إنقاذية نادرة

GMT 03:07 2021 الخميس ,14 كانون الثاني / يناير

ولي العهد السعودي يؤكّد أن قيمة الفرص الاستثمارية الكبرى في المملكة تصل إلى 6 تريليونات دولار
العرب اليوم - ولي العهد السعودي يؤكّد أن قيمة الفرص الاستثمارية الكبرى في المملكة تصل إلى 6 تريليونات دولار

GMT 07:51 2018 الجمعة ,09 آذار/ مارس

نصائح مهمة للتخلص من الشعر الأبيض باستخدام الحبة السوداء
العرب اليوم - نصائح مهمة للتخلص من الشعر الأبيض باستخدام الحبة السوداء

GMT 00:46 2014 الإثنين ,15 أيلول / سبتمبر

"لامار" تشبه دور شاديّة في فيلم "الزوجة 13"
العرب اليوم - "لامار" تشبه دور شاديّة في فيلم "الزوجة 13"

GMT 18:39 2012 الجمعة ,21 كانون الأول / ديسمبر

دراسة أميركية تؤكد أن الحرمان العاطفي عند الأطفال يهدد بسكتات دماغية
العرب اليوم - دراسة أميركية تؤكد أن الحرمان العاطفي عند الأطفال يهدد بسكتات دماغية

GMT 04:58 2017 الأحد ,27 آب / أغسطس

مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها
العرب اليوم - مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها

GMT 22:52 2019 الجمعة ,28 حزيران / يونيو

تعلمي فن كيقية إثارة الزوج وإمتاعه لأعلى شهوة
العرب اليوم - تعلمي فن كيقية إثارة الزوج وإمتاعه لأعلى شهوة

GMT 15:04 2018 السبت ,17 آذار/ مارس

الطراز الإسلامي يسيطر على تصاميم ديكورات الكثير من البلدان العربية
العرب اليوم - الطراز الإسلامي يسيطر على تصاميم ديكورات الكثير من البلدان العربية

GMT 18:20 2014 الخميس ,25 أيلول / سبتمبر

إعلان نتائج القبول في كلية الفنون الجميلة في جامعتي دمشق والسويداء
العرب اليوم - إعلان نتائج القبول في كلية الفنون الجميلة في جامعتي دمشق والسويداء

GMT 03:18 2016 الثلاثاء ,21 حزيران / يونيو

أسرة "الأسطورة" تجتمع على مائدة محمد سامي ومي عمر
العرب اليوم - أسرة "الأسطورة" تجتمع على مائدة محمد سامي ومي عمر

GMT 13:05 2019 الثلاثاء ,24 كانون الأول / ديسمبر

صور مثيرة لـ"انجي خوري" تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
العرب اليوم - صور مثيرة لـ"انجي خوري" تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

GMT 17:09 2018 الإثنين ,31 كانون الأول / ديسمبر

روبرت ليفاندوفسكي ينفي شائعات انتقاله إلى "ريال مدريد"
العرب اليوم - روبرت ليفاندوفسكي ينفي شائعات انتقاله إلى "ريال مدريد"

GMT 08:21 2018 الخميس ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

سالي فؤاد تُؤكّد أنّ حَمَاتها لها الفضل الأوَّل في تعليمها الطهو
العرب اليوم - سالي فؤاد تُؤكّد أنّ حَمَاتها لها الفضل الأوَّل في تعليمها الطهو

GMT 07:00 2018 الخميس ,05 تموز / يوليو

نصائح بسيطة لاختيار أجمل الديكورات المميزة لمرايا الحمام
العرب اليوم - نصائح بسيطة لاختيار أجمل الديكورات المميزة لمرايا الحمام

GMT 08:38 2017 الأحد ,12 شباط / فبراير

شباب الاتحاد يسقط في فخ التعادل أمام الرائد
العرب اليوم - شباب الاتحاد يسقط في فخ التعادل أمام الرائد

GMT 01:04 2017 الجمعة ,07 إبريل / نيسان

الفنانة إلين خلف تُبيّن سبب غيابها عن الأضواء الفنية
العرب اليوم - الفنانة إلين خلف تُبيّن سبب غيابها عن الأضواء الفنية

GMT 20:40 2020 الأحد ,20 كانون الأول / ديسمبر

العالم على موعد مع حدث فلكي نادر لم يحدث منذ 800 عام
العرب اليوم - العالم على موعد مع حدث فلكي نادر لم يحدث منذ 800 عام
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab