أحد المترشحين لرئاسة المجلس الرئاسي الليبي الجديد يعلن انسحابه
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أحد المترشحين لرئاسة المجلس الرئاسي الليبي الجديد يعلن انسحابه

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العرب اليوم - أحد المترشحين لرئاسة المجلس الرئاسي الليبي الجديد يعلن انسحابه

المجلس الرئاسي الليبي
طرابلس - العرب اليوم

أعلن المستشار عبد الجواد فرج العبيدي انسحابه من الترشح لمنصب رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد، مشيرا إلى أن انسحابه كان لعدة أسباب.وقال العبيدي في بيان صحفي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك "إنني بهذا أعلن رسميا انسحابي من الترشح لمنصب رئيس المجلس الرئاسي لعدة أسباب"، مشيرا إلى أن "أولا الوقت الممنوح للسلطة التنفيذية الجديدة (18) شهر غير كافي لتنفيذ أي مشروع وطني وثانيا أن ما هو معروض عبارة عن محاصصة بين الأقاليم لا تخدم الوطن بقدر ما تخدم أشخاص".

وأوضح المستشار عبدالجواد فرج العبيدي أن "مشروع بناء الوطن لا يرغب فيه أحد وإنما المطلوب تقاسم المصالح الشخصية وهذا مالا اسمح لنفسي بجزها فيه"، مؤكدا على أن "لقد وجدت بأن مصير ليبيا ليس بيد اولادها وإنما بيد دول خارجية تسرح مخابراتها وتمرح في البلاد".وتابع "ليبيا وإن كانت تمر بأوقات عصيبة إلا أنني مطمئن عليها ذلك أن ليبيا ولاده وستجد يوما من أبناءها من يصدقها القول والفعل وينكر ذاته من أجلها لتقف شامخة بين دول العالم".

وكانت البعثة الأممية للدعم في ليبيا قد أعلنت في وقت سابق، عن فتح باب الترشح لعضوية السلطة التنفيذية للمرحلة التحضيرية ابتداء من يوم 21 إلى يوم 28 يناير الحالي والتي ستنتهي بالانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر 2021، مشيرة إلى أن سيتم الترشح والاختيار حسب الآلية التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.يذكر أن تونس استضافت، خلال الفترة الماضية، حوارا سياسيا ليبيا شاركت فيه 75 شخصية ليبية تمثل كامل الأقاليم الثلاثة برقة وطرابلس وفزان.

واتفق المشاركون في الحوار السياسي على إجراء انتخابات عامة ديسمبر 2021، بالإضافة إلى ضرورة إصلاح السلطة التنفيذية وفقا لمخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن الدولي.وحدد المشاركون في الحوار هيكل واختصاصات المجلس الرئاسي ورئيس للحكومة مستقل عن المجلس الرئاسي، لكن لم يتم الاتفاق على آلية اختيار رئيس مجلس رئاسي لحكومة انتقالية جديدة مدتها عام ونصف بسبب خلافات بين المشاركين. ذلك قبل أن تعلن الأمم المتحدة تكوين لجنة استشارية من أعضاء الحوار للاتفاق على تلك الآلية.

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أحد المترشحين لرئاسة المجلس الرئاسي الليبي الجديد يعلن انسحابه أحد المترشحين لرئاسة المجلس الرئاسي الليبي الجديد يعلن انسحابه



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