اتفاق بين الوفد المصري ونائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي على استئناف عمل السفارة المصرية
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اتفاق بين الوفد المصري ونائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي على استئناف عمل السفارة المصرية

العرب اليوم -

العرب اليوم - اتفاق بين الوفد المصري ونائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي على استئناف عمل السفارة المصرية

السفارة المصرية
طرابلس _ العرب اليوم

اتفاق بين الوفد المصري ونائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي على استئناف عمل السفارة المصرية

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arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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اتفاق بين الوفد المصري ونائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي على استئناف عمل السفارة المصرية اتفاق بين الوفد المصري ونائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي على استئناف عمل السفارة المصرية



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