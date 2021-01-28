رسالة عراقية إلى مجلس الأمن لمراقبة الانتخابات المبكرة
آخر تحديث GMT06:29:29
العرب اليوم -
العرب اليوم -
الرئيسية » أخر الأخبار المحلية والعربية والعالمية

رسالة عراقية إلى مجلس الأمن لمراقبة الانتخابات المبكرة

العرب اليوم -

العرب اليوم - رسالة عراقية إلى مجلس الأمن لمراقبة الانتخابات المبكرة

مجلس الأمن الدولي
بغداد - العرب اليوم

كشف وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أمس، عن إرسال بلاده رسالة إلى رئيس مجلس الأمن بشأن الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، رغم التكهنات بتأجيل الموعد إلى مطلع العام المقبلوذكر بيان لوزارة الخارجية أن حسين؛ الذي اجتمع مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي مارتن هيث ونائبه جان بيرنارد، ورئيس البعثة الاستشارية التابعة للاتحاد الأوروبي لدى العراق، «بحث التحضيرات لإجراء الانتخابات خلال هذه السنة» وأكد الوزير خلال الاجتماع أن حكومته «ماضية بإجراء الانتخابات التي تعدّ أحد أهم الأهداف الرئيسية في منهاجها الحكومي، وهي مستعدة لتوفير كل المتطلبات التي تقع على عاتقها، وتوفير الأجواء الآمنة لإجراء انتخابات نزيهة تلبي المعايير الدولية».وأشار البيان إلى «مناقشة الخطوات التي اتخذتها وزارة الخارجية حول التواصل مع المنظمات الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة، ودعمها للعملية الانتخابية، ودعوة مراقبين دوليين لمراقبتها، وأنها قامت بإرسال رسالة أولى إلى رئيس مجلس الأمن حول طلب الرقابة الانتخابية وبصدد إرسال رسالة ثانية».

ونقل البيان عن رئيس البعثة الأوروبية تأكيده «دعم الاتحاد للانتخابات العراقية بمختلف مفاصلها، من خلال تخصيص مبلغ معين كدعم مالي للعملية الانتخابية في العراق». وأشار إلى أن «بعثة الرقابة الانتخابية التي سيرسلها الاتحاد الأوروبي المكونة من 6 أشخاص ستنطلق من بروكسل (السبت المقبل)، وستستمر مهمتها في العراق لمدة أسبوعين».بدوره؛ عدّ رئيس الجمهورية برهم صالح خلال لقائه، أمس، عدداً من الخبراء والمحللين السياسيين أن «الانتخابات المقبلة تكتسب أهمية كبرى، وتأتي في ظل رأي عام واسع يُجمع على استحالة استمرار الوضع الحالي، ويدعو إلى تصحيح المسارات».

وشدد على ضرورة أن «تكون نزاهة العملية الانتخابية أولوية قصوى، تضمن حق الناخب في اختيار ممثليه بعيداً عن التزوير والتأثيرات والضغوط، لتكون منطلقاً لعقد سياسي جديد يحقق طموحات المواطنين ومتطلباتهم».ورغم التأكيدات الحكومية المتواصلة على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، فإن ساسة ومراقبين يشككون في إمكانية تحقيق ذلك، بالنظر إلى مجموعة معوقات تواجه هذا المسعى؛ في مقدمتها عجز مجلس النواب العراقي عن إقرار قانون المحكمة الاتحادية (فاقدة الشرعية بسبب اختلال نصاب قضاتها) المسؤولة عن المصادقة على نتائج الانتخابات النهائية.

كما أن بعض القوى السياسية لا ترغب في التخلي عن تمثيلها النيابي وامتيازاتها في الحكومة الحالية وتخشى ألا تحقق في الانتخابات المقبلة النتائج التي حصلت عليها في الانتخابات الماضية عام 2018. وهناك أيضاً من يجادل بأنه لا معنى للحديث عن انتخابات مبكرة مع فارق الأشهر الستة التي تفصل موعد إجرائها عن موعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية المحددة بأربع سنوات تقويمية في أبريل (نيسان) 2022.

كانت المظاهرات الاحتجاجية التي اندلعت في أكتوبر 2019، وامتدت إلى محافظات وسط البلاد وجنوبها واستمرت لأكثر من عام أطاحت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي وفرضت على القوى السياسية الإعلان عن انتخابات مبكرة في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية، ثم عادت تلك القوى لاحقاً إلى المماطلة بعد تراجع وتوقف حدة الاحتجاجات.كانت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حددت في بداية الأمر شهر يونيو (حزيران) المقبل موعداً لإجراء الانتخابات، ثم أرجأت الموعد إلى أكتوبر المقبل بطلب من مفوضية الانتخابات. ويتوقع أن يصار إلى التأجيل مجدداً حتى انتهاء الموعد الدستوري للدورة الانتخابية الحالية مطلع السنة المقبلة.

ورأى السياسي الكردي المخضرم محمود عثمان أن «الإشراف الأممي والدول العظمى على الانتخابات في العراق ليست له أهمية، لعدم معرفتهم بما يجري خلف الكواليس والأبواب المغلقة، ولن تُوقف التزوير فيها».وقال عثمان في تصريح صحافي، أمس، إن «موعد الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في 10 أكتوبر المقبل، من المحتمل تأجيله مرة أخرى». وأضاف أن التأجيل المتوقع قد يأتي «لعدم وجود أرضية مناسبة؛ ومنها عدم وجود إحصاء سكاني، وعدم السيطرة على السلاح المنفلت المنتشر في جميع مناطق العراق، وانتشار الفساد، ووجود الميليشيات وقتلة المتظاهرين من دون محاسبة» وأشار إلى «وجود صراع قوي حالياً بين الأحزاب التي ترغب في بقائها بسدة الحكم والمتظاهرين الذين يطالبون بالتغيير، وبالتالي؛ حتى لو أُجريت الانتخابات، فستحدث مشكلات كبيرة فيها».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

"خارجية العراق" تؤكّد أن الحكومة ماضية في إجراء الانتخابات المبكرة

متحدث الخارجية العراقية يعلن عن توقيع مذكرات تفاهم بين موسكو وبغداد

أخر الأخبار المحلية والعربية والعالمية
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

رسالة عراقية إلى مجلس الأمن لمراقبة الانتخابات المبكرة رسالة عراقية إلى مجلس الأمن لمراقبة الانتخابات المبكرة



أخبار ذات صلة

GMT 05:48 2021 الخميس ,28 كانون الثاني / يناير

تبون يجري اتصالا بنظيره التونسي بعد أنباء عن محاولة تسميمه
العرب اليوم - تبون يجري اتصالا بنظيره التونسي بعد أنباء عن محاولة تسميمه

GMT 05:43 2021 الخميس ,28 كانون الثاني / يناير

أحد المترشحين لرئاسة المجلس الرئاسي الليبي الجديد يعلن انسحابه
العرب اليوم - أحد المترشحين لرئاسة المجلس الرئاسي الليبي الجديد يعلن انسحابه

GMT 04:39 2021 الخميس ,28 كانون الثاني / يناير

الحكومة اليمنية تحدد "عام التعافي" لإنهاء الانقلاب وتحقيق الاستقرار
العرب اليوم - الحكومة اليمنية تحدد "عام التعافي" لإنهاء الانقلاب وتحقيق الاستقرار

GMT 04:33 2021 الخميس ,28 كانون الثاني / يناير

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تسعى لإنشاء مجال جوي موحد بينها
العرب اليوم - دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تسعى لإنشاء مجال جوي موحد بينها

GMT 04:27 2021 الخميس ,28 كانون الثاني / يناير

مندوب مصر في "الأمم المتحدة" يؤكد الاستعداد للتعاون مع المبعوث الأممي إلى ليبيا
العرب اليوم - مندوب مصر في "الأمم المتحدة" يؤكد الاستعداد للتعاون مع المبعوث الأممي إلى ليبيا

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

الممثلة البحرينية شيماء سبت تلهم الشابات إطلالات متجدّدة

القاهرة ـ العرب اليوم

شيماء سبت، ممثلة بحرينية حازت عدة جوائز كأفضل ممثلة في عدة دول عربية، بالإضافة إلى تميُّزها في عالم الأزياء والجمال؛ حيث تلجأ للمكياج الخليجي المميز والأزياء الأنيقة المناسبة للنساء في عمرها. ومن وحي حسابها على إنستغرام، حيث يتابعها فيه أكثر من مليونَيْ شخص، نرصد لكُنَّ أبرز إطلالاتها.تعتمد الكثيرات من النساء على تنسيق أزيائهن باللون الأسود؛ لإخفاء عيوب الجسم والظهور بإطلالة أكثر فخامة وجمالًا، لذا تأنقت شيماء سبت بعدة خيارات يمكنك أن تعتمديها لأناقتك، ومنها جمبسوت أسود لامع مصمم بأكمام متوسطة الطول، وأكملته بمجوهرات فضية مع تسريحة الشعر المرفوع بأسلوب ذيل الحصان، مع المكياج القوي بدرجات اللون الأحمر.  فيما ظهرت بفستان ضيق أسود مصمم بحزام للخصر مع تسريحة الويفي للشعر، والمكياج المرتكز على درجات اللون الأحمر لأناقة ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:02 2021 الخميس ,28 كانون الثاني / يناير

موديلات فساتين بنقشات الكارو الهندسية موضة ربيع 2021
العرب اليوم - موديلات فساتين بنقشات الكارو الهندسية موضة ربيع 2021

GMT 03:06 2021 الخميس ,28 كانون الثاني / يناير

تعرف على 5 وجهات طبيعية في السعودية مناسبة للاسترخاء
العرب اليوم - تعرف على 5 وجهات طبيعية في السعودية مناسبة للاسترخاء

GMT 02:48 2021 الخميس ,28 كانون الثاني / يناير

ديكورات مميزة لغرف نوم البنات تعرفي عليها
العرب اليوم - ديكورات مميزة لغرف نوم البنات تعرفي عليها

GMT 02:45 2021 الخميس ,28 كانون الثاني / يناير

لودريان يدعو نظيره الأميركي إلى مواصلة مكافحة تنظيم "داعش"
العرب اليوم - لودريان يدعو نظيره الأميركي إلى مواصلة مكافحة تنظيم "داعش"

GMT 03:44 2021 الأربعاء ,27 كانون الثاني / يناير

جو بايدن يمازح صحافيًا سأله حول الاتصال مع بوتين
العرب اليوم - جو بايدن يمازح صحافيًا سأله حول الاتصال مع بوتين

GMT 03:22 2021 الأربعاء ,27 كانون الثاني / يناير

طرق تنسيق القميص الجينز مع الإطلالات الشبابية
العرب اليوم - طرق تنسيق القميص الجينز مع الإطلالات الشبابية

GMT 03:26 2021 الأربعاء ,27 كانون الثاني / يناير

ولاية مانيبور الهندية تطور موقعًا لـ"سياحة الحرب"
العرب اليوم - ولاية مانيبور الهندية تطور موقعًا لـ"سياحة الحرب"

GMT 03:30 2021 الأربعاء ,27 كانون الثاني / يناير

تعرف على أشهر منازل الفنان العالمي جورج كلوني
العرب اليوم - تعرف على أشهر منازل الفنان العالمي جورج كلوني

GMT 03:33 2021 الأربعاء ,27 كانون الثاني / يناير

بايدن يجدد التزام الولايات المتحدة بالدفاع الجماعي لحلف الناتو
العرب اليوم - بايدن يجدد التزام الولايات المتحدة بالدفاع الجماعي لحلف الناتو

GMT 05:24 2021 الثلاثاء ,26 كانون الثاني / يناير

الأمير هاري ينفي مزاعم اعتزاله مواقع التواصل الاجتماعي
العرب اليوم - الأمير هاري ينفي مزاعم اعتزاله مواقع التواصل الاجتماعي

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 14:37 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

شركة "فيسبوك" تعين ممثلا قانونيا لها في تركيا
العرب اليوم - شركة "فيسبوك" تعين ممثلا قانونيا لها في تركيا

GMT 04:15 2021 السبت ,23 كانون الثاني / يناير

تقارير تكشف سر جمع "فورد" بيانات الحوادث التي تتعرض لها سياراتها
العرب اليوم - تقارير تكشف سر جمع "فورد" بيانات الحوادث التي تتعرض لها سياراتها

GMT 02:55 2021 السبت ,23 كانون الثاني / يناير

صندوق النقد الدولي يحذر تونس من عجز مالي يفوق 9%
العرب اليوم - صندوق النقد الدولي يحذر تونس من عجز مالي يفوق 9%

GMT 02:28 2021 السبت ,23 كانون الثاني / يناير

"متحف الغموض" في دبي تجربة سياحية شيقة لعشاق الألغاز
العرب اليوم - "متحف الغموض" في دبي تجربة سياحية شيقة لعشاق الألغاز

GMT 09:52 2021 الثلاثاء ,12 كانون الثاني / يناير

الصين تكشف عن واحدة من أكثر السيارات تطورا في العالم
العرب اليوم - الصين تكشف عن واحدة من أكثر السيارات تطورا في العالم

GMT 01:31 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

10 من أفضل الأنشطة السياحية في خور دبي 2021
العرب اليوم - 10 من أفضل الأنشطة السياحية في خور دبي 2021

GMT 02:37 2021 الأربعاء ,13 كانون الثاني / يناير

رئيس البرازيل يتهم شركة "فورد" الأميركية لصناعة السيارات بالكذب
العرب اليوم - رئيس البرازيل يتهم شركة "فورد" الأميركية لصناعة السيارات بالكذب

GMT 02:23 2021 السبت ,23 كانون الثاني / يناير

مجلس الشيوخ الأميركي يصوت الاثنين على تسمية جانيت يلين وزيرة للخزانة
العرب اليوم - مجلس الشيوخ الأميركي يصوت الاثنين على تسمية جانيت يلين وزيرة للخزانة

GMT 06:11 2021 الثلاثاء ,12 كانون الثاني / يناير

متحف "الإمارات الوطني للسيارات"مغامرة فريدة في أبوظبي
العرب اليوم - متحف "الإمارات الوطني للسيارات"مغامرة فريدة في أبوظبي

GMT 13:35 2018 الثلاثاء ,27 شباط / فبراير

أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي
العرب اليوم - أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي

GMT 01:41 2021 الأحد ,10 كانون الثاني / يناير

Nio الصينية تفاجئ سوق السيارات الكهربائية بأول طراز سيدان
العرب اليوم - Nio الصينية تفاجئ سوق السيارات الكهربائية بأول طراز سيدان

GMT 01:51 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

تعرف على سبب طرد ميسي في نهائي السوبر الإسباني
العرب اليوم - تعرف على سبب طرد ميسي في نهائي السوبر الإسباني

GMT 05:29 2021 السبت ,09 كانون الثاني / يناير

أكبر مغسلة سيارات في العالم تستقبل 4 آلاف مركبة يوميًا
العرب اليوم - أكبر مغسلة سيارات في العالم تستقبل 4 آلاف مركبة يوميًا

GMT 21:28 2020 الإثنين ,01 حزيران / يونيو

تنفرج السماء لتظهر الحلول والتسويات
العرب اليوم - تنفرج السماء لتظهر الحلول والتسويات

GMT 08:30 2017 الأربعاء ,12 تموز / يوليو

المؤرخون يشيرون إلى النساء اللائي عشن في الجاهلية وشغلن العرب بوصفهن الأجمل
العرب اليوم - المؤرخون يشيرون إلى النساء اللائي عشن في الجاهلية وشغلن العرب بوصفهن الأجمل

GMT 13:04 2019 الأحد ,06 تشرين الأول / أكتوبر

ديكورات مطابخ عصرية باستخدام الخشب مع اللون الأسود
العرب اليوم - ديكورات مطابخ عصرية باستخدام الخشب مع اللون الأسود

GMT 16:31 2016 الجمعة ,12 آب / أغسطس

نادي الوحدة السعودي يستوفي شروط تسجيل اللاعبين للموسم الجديد
العرب اليوم - نادي الوحدة السعودي يستوفي شروط تسجيل اللاعبين للموسم الجديد

GMT 21:18 2020 الإثنين ,01 حزيران / يونيو

الإرادة القوية التي تتمتع بها تساعدك على اتخاذ القرارات الصائبة
العرب اليوم - الإرادة القوية التي تتمتع بها تساعدك على اتخاذ القرارات الصائبة

GMT 16:11 2021 السبت ,23 كانون الثاني / يناير

احتمال تأجيل إطلاق وحدة "ناؤوكا" الروسية إلى المحطة الفضائية
العرب اليوم - احتمال تأجيل إطلاق وحدة "ناؤوكا" الروسية إلى المحطة الفضائية

GMT 09:10 2018 الأربعاء ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

قرية مُعلّقة شمال عسير السعودية تبهر الأنظار بمناظرها الطبيعية
العرب اليوم - قرية مُعلّقة شمال عسير السعودية تبهر الأنظار بمناظرها الطبيعية

GMT 11:53 2015 الأحد ,05 تموز / يوليو

الداعية السعودي سليمان الجبيلان يحل ضيفًا على "مجالس" في مسرح "القاسمية"
العرب اليوم - الداعية السعودي سليمان الجبيلان يحل ضيفًا على "مجالس" في مسرح "القاسمية"

GMT 11:24 2014 الخميس ,18 أيلول / سبتمبر

الفيضانات تدمر 2000 مدرسة في إقليم "بنجاب" في باكستان
العرب اليوم - الفيضانات تدمر 2000 مدرسة في إقليم "بنجاب" في باكستان

GMT 03:32 2021 الأربعاء ,06 كانون الثاني / يناير

تويتر تستحوذ على تطبيق البودكاست الاجتماعي "بريكر"
العرب اليوم - تويتر تستحوذ على تطبيق البودكاست الاجتماعي "بريكر"

GMT 04:13 2020 الخميس ,24 كانون الأول / ديسمبر

"غوغل" تقرر التخلي عن برمجيات "أشياء أندرويد" للتحكم بالأجهزة الذكية
العرب اليوم - "غوغل" تقرر التخلي عن برمجيات "أشياء أندرويد" للتحكم بالأجهزة الذكية

GMT 15:07 2019 السبت ,05 تشرين الأول / أكتوبر

"المعهد" الأعلى مبيعًا في " نيويورك تايمز" للأسبوع الثاني
العرب اليوم - "المعهد" الأعلى مبيعًا في " نيويورك تايمز" للأسبوع الثاني

GMT 04:25 2019 الإثنين ,18 آذار/ مارس

أفضل الطرق لاستخدم ورق الحائط باللون الأصفر الفاتح في ديكور منزلك
العرب اليوم - أفضل الطرق لاستخدم ورق الحائط باللون الأصفر الفاتح في ديكور منزلك

GMT 00:28 2018 الإثنين ,10 أيلول / سبتمبر

فاطمة ناصر تنتظر عرض حلقاتها في نصيبي وقسمتك 2
العرب اليوم - فاطمة ناصر تنتظر عرض حلقاتها في نصيبي وقسمتك 2

GMT 01:46 2018 الأربعاء ,24 كانون الثاني / يناير

النقاد يؤكدون غياب التفاصيل يؤثر على مصداقية الفيلم
العرب اليوم - النقاد يؤكدون غياب التفاصيل يؤثر على مصداقية الفيلم
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab