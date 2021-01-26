الأردن تقدم بياناً لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط

عمّان _ العرب اليوم
قدمت الأردن اليوم، بيانًا مكتوبًا لجلسة مجلس الأمن الربعية، حول الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية. ودعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في البيان الموجه إلى الجلسة التي ترأسها وزير خارجية تونس، العضو العربي غير الدائم الحالي في المجلس، المجتمع الدولي إلى بذل جهود أكبر لحماية العملية السلمية وحق شعوب المنطقة كلها في العيش بأمن وسلام.
وأكد الوزير الأردني أن استمرار الجمود في جهود تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي والمرجعيات المعتمدة خطرٌ يجب مواجهته عبر عملٍ جماعيّ يعيد الأمل ويحول دون تجذر اليأس وتفاقم الصراع. وقال الصفدي إن السلام العادل والدائم، المرتكز إلى القانون الدولي والذي يشكّل حل الدولتين سبيله الوحيد، هو خيار إستراتيجي عربي، وضرورة إقليمية ودولية، وحق لكل شعوب المنطقة.
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