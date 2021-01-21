رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بقرار الرئيس جو بايدن بعودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ.وقال غوتيريش في بيان: "أرحب ترحيبا حارا بخطوات الرئيس بايدن لإعادة الانضمام إلى اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ".هذا ووقع وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، مجموعة من الأوامر التنفيذية وضعها سلفه الرئيس دونالد ترامب، تشمل عودة الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية وحظر السفر من بعض الدول المسلمة الذي أقره ترامب في بداية فترته الرئاسية عام 2017، كما سيوقف تمويل بناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

وأدى بايدن اليمين رئيسا للولايات المتحدة اليوم، واضعا يده على إنجيل توارثته أسرته لأكثر من قرن أمام رئيس المحكمة العليا جون روبرتس وتعهد "بالحفاظ على دستور الولايات المتحدة وحمايته".وانتقلت الرئاسة إلى بايدن (78 عاما)، الذي أصبح أكبر الرؤساء الأمريكيين سنا في التاريخ، خلال مراسم مصغرة في واشنطن لم تشهد القدر المعتاد من الأبهة والأجواء الاحتفالية.

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