مساع حثيثة لحظر أكبر حزب كردي لتمهيد الطريق لأردوغان
آخر تحديث GMT07:44:32
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبار » أخر الأخبار العربية و العالمية

مساع حثيثة لحظر أكبر حزب كردي لتمهيد الطريق لأردوغان

العرب اليوم -

العرب اليوم - مساع حثيثة لحظر أكبر حزب كردي لتمهيد الطريق لأردوغان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أنقرة ـ العرب اليوم

قال عضو حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد في تركيا، بركات قار، إن سعي تحالف الجمهوري المكون من حزبي العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية لحظر حزبه ليس بجديد.وأوضح "هم يريدون إغلاق حزبنا، وهذا قائم منذ زمن طويل، حيث يتحالف معهم في هذا التوجه حزب الوطن بقيادة دوغو برينجك، الذي يدعي أنه يساريا، ولكن له تاريخ غير مشرف وهو معزول من جميع القوى اليسارية في تركيا، وأصبح حليفا لحزب العدالة والتنمية ورئيسه أردوغان". وأضاف قار أن الدعوة لإغلاق حزب الشعوب، لم يكن لبهجلي أو برينجك أن يطرحوها بدون موافقة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، ولكن لو وافق أردوغان على قرار إغلاق الحزب فسيعرض نفسه لخسارة الانتخابات القادمة، لأنه هو الذي وضع قانون لعدم إغلاق الأحزاب السياسية، بعدما تعرض له حزبه السابق من التضييقات التي سبق ممارستها ضدهم.وتابع عضو حزب الشعوب الديمقراطي: "لذلك لا أتوقع أن يقدمون على هكذا خطوة خاصة في هذه الظروف، التي يعاني فيه من جميع الأطراف داخليا وخارجيا، وربما يكون الأمر للضغط على الحزب وتوجهاته السياسية الرافضة لسياسات الحكومة".

تسريبات

من جانبها، كشفت جريدة جمهوريت التركية، أن تحالف أردوغان وبهجلي، يخطط لتنفيذ مخطط حل حزب الشعوب الديمقراطي.ووفق تسريبات نشرتها جمهورييت، وأطلع عليه موقع "سكاي نيوز عربية"، فإن الخطوة الأولى التي سيتخذها تحالف أردوغان للحد من أنشطة الحزب الكردي، ستكون منع مساعدات وزارة المالية والخزانة عن حزب الشعوب الديمقراطي والتي تقدر بـ57 مليون و550 ألف ليرة، وذلك باستخدام المادة 68 من الدستور التي تنص على عدم التشجيع على التحريض على ارتكاب جرائم. كما سيواجه الحزب اتهامًا بالتورط في أحداث 6-7 أكتوبر 2014، التي اندلعت احتجاجًا على هجوم تنظيم داعش على مدينة عين العرب السورية، حيث خرج البعض إلى الشوارع، بناء على دعوة حزب الشعوب الديمقراطي، في 35 ولاية، وأسفرت الأحداث عن مقتل 37 مواطنا، بحسب الجريدة.كما سيتم اتهام أعضاء الحزب بحضور جنازات عناصر حزب العمال الكردستاني، المصنف إرهابيا، ودعم أنشطته السياسية.ووفقا لنفس المادة من الدستور والمادة رقم 101 من قانون الأحزاب السياسية، يمكن عقب ذلك فتح دعوى قضائية ضد الحزب لإغلاقه.

مطالبة بالتحقيق

من جانبه، طالب حزب الشعوب الديمقراطي، القضاء التركي بالتحرك ضدّ زعيم حزب الحركة القومية اليمني المتطرف، دولت بهجلي، الذي كان طالب بإغلاقه بعد اتهامه بالإرهاب والخيانة.وأصدر الحزب، بياناً رداً على دعوة بهجلي قال فيه: "بما أن تصريح بهجلي للتأثير على القضاء، والضغط وإعطاء التعليمات يندرج في نطاق الجرائم الدستورية والقانوني، فإننا ندعو السلطة القضائية إلى العمل". وأشار البيان، إلى أن بهجلي أمر بوضوح مكتب المدعي العام بمحكمة الاستئناف العليا برفع قضية إغلاق ضد حزب الشعوب الديمقراطي، باستخدام سلطته باعتباره شريكًا في الحكم، وأنّه لوحظ الضغط من قبله على القضاء لتوجيهه وفرض الإملاءات عليه.

انتهاك للقانون

الرئيس المشارك للشعوب الديمقراطي، مدحت سنجار، قال في تغريدة عبر "تويتر": "لا يمكنهم إيجاد أي سند لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، إذا فعلوا ذلك من خلال انتهاك الدستور والقوانين، فسنجد حلاً ونستمر في طريقنا ونكبر".وتابع سنجار: "حزب الشعوب الديمقراطي تأسس في هذا البلد لإنهاء جميع الأسلحة والصراعات ومستعد لدفع أي ثمن". وأضاف "حزب الشعوب الديمقراطي ليس مجرد بناء"، مضيفًا "كيف ستقومون بإيقافه وإغلاقه، فهذه محاولة لإسكات 6 ملايين شخص صوتوا لنا".كما انتقد نائب رئيس حزب المستقبل الذي يتزعمه احمد داوود أوغلو، سلجوق أوزداغ، ووجه حديثه لبهجلي "بما أنك تريد إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي في أقرب وقت ممكن، وفقًا لقانون الأحزاب السياسية، فلا توجد مشكلة في إنشاء هذا الطلب بمفردك، هل هناك من يمسك بيدك؟ هل طلب إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي يوفر مكاسب سياسية أكثر مما لو أغلق بالفعل؟".وقال أوزداغ، إن دولت بهجلي يحاول استغلال الظروف، ويعمل على حشد جمهوره بدعاية انتخابية، وتساءل عن أسباب سكوته على الفساد السياسي في تركيا.

قد يهمك ايضا:

أردوغان يشترك في تطبيقي التواصل "بيب" و"تلغرام"

أردوغان يعلن موعد بدء التلقيح الجماعي ضد كورونا في تركيا

 

أخر الأخبار العربية و العالمية
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مساع حثيثة لحظر أكبر حزب كردي لتمهيد الطريق لأردوغان مساع حثيثة لحظر أكبر حزب كردي لتمهيد الطريق لأردوغان



أخبار ذات صلة

GMT 05:47 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن يلقي الأربعاء خطابًا خلال حفل تنصيبه
العرب اليوم - الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن يلقي الأربعاء خطابًا خلال حفل تنصيبه

GMT 02:55 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

تعرف على ما وصلت إليه "الأزمة الليبية" بعد مرور عام على مؤتمر برلين
العرب اليوم - تعرف على ما وصلت إليه "الأزمة الليبية" بعد مرور عام على مؤتمر برلين

GMT 02:55 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

"ميرور" تؤكّد أن 10 جرائم قد تقود دونالد ترامب للسجن
العرب اليوم - "ميرور" تؤكّد أن 10 جرائم قد تقود دونالد ترامب للسجن

GMT 02:38 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

"البنتاغون" يستبعد 12 عنصرًا من مهمة حماية تنصيب بايدن
العرب اليوم - "البنتاغون" يستبعد 12 عنصرًا من مهمة حماية تنصيب بايدن

GMT 11:08 2021 الثلاثاء ,19 كانون الثاني / يناير

ترامب يسجل "خطاب الوداع" من البيت الأبيض تحدث فيه عن قائمة إنجازاته
العرب اليوم - ترامب يسجل "خطاب الوداع" من البيت الأبيض تحدث فيه عن قائمة إنجازاته

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

إطلالات أنيقة للدوام مستوحاة من الفنانة مي عمر

القاهرة ـ العرب اليوم

إختاري إطلالات أنيقة للدوام مستوحاة من الممثلة مي عمر، والتي إلى جانب موهبتها المميّزة في التمثيل تشتهر بلوكاتها الأنيقة والعصرية. فلما لا تتألقين بإطلالات انيقة للدوام بأسلوب مي عمر وتستوحين منها أفكاراً عصرية ومميّزة.إعتمد أجمل اطلالات انيقة للدوام مستوحاة من مي عمر:لا غنى عن البليزر في خزانتك بكل الفصول، إذ تُعتبر قطعة أساسية لإطلالات أنيقة للدوام. إختاري البليزر الملوّنة للوك أنيق وعصريّ في الوقت نفسه، وإستوحي من إطلالة مي عمر التي تألقت بالبليزر باللون الزهري نسّقت تحته التيشيرت الأبيض من سان لوران وأكملت اللوك ببنطلون دنيم أسود. وإعتمدت مع هذه الإطلالة حقيبة من شانيل وستيليتو أسود. أو إختاري المعطف الأحمر، ونسّقيه مع القميص الأبيض والتنورة الجلد القصيرة وأكملي اللوك بالجزمة العصرية بنقشة الثعبان.إستوحي أيضاً من ص...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 06:12 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

فساتين ناعمة تخفي عيوب البطن من مجموعات ريزورت 2021
العرب اليوم - فساتين ناعمة تخفي عيوب البطن من مجموعات ريزورت 2021

GMT 05:53 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

"عيون المياه" في الفجيرة وجهة سياحية مثالية للعلاج والاسترخاء
العرب اليوم - "عيون المياه" في الفجيرة وجهة سياحية مثالية للعلاج والاسترخاء

GMT 06:18 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

مجموعة من أفضل أشكال وتصميمات الأرضيات لعام 2021
العرب اليوم - مجموعة من أفضل أشكال وتصميمات الأرضيات لعام 2021

GMT 02:58 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

ترامب يرفع السرية عن ملف التحقيق في "تدخل روسيا" المزعوم في انتخابات 2016
العرب اليوم - ترامب يرفع السرية عن ملف التحقيق في "تدخل روسيا" المزعوم في انتخابات 2016

GMT 22:10 2021 الثلاثاء ,19 كانون الثاني / يناير

الموت يغيّب الزميل سامي حداد بعد عقود من التألق الاعلامي
العرب اليوم - الموت يغيّب الزميل سامي حداد بعد عقود من التألق الاعلامي

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 23:43 2021 الخميس ,14 كانون الثاني / يناير

عامل في مغسلة يحطم سيارة حارس جنوى الـ"فيراري"
العرب اليوم - عامل في مغسلة يحطم سيارة حارس جنوى الـ"فيراري"

GMT 00:27 2021 الخميس ,14 كانون الثاني / يناير

هولشتاين يفجر مفاجأة ويجرّد بايرن ميونيخ من كأس ألمانيا
العرب اليوم - هولشتاين يفجر مفاجأة ويجرّد بايرن ميونيخ من كأس ألمانيا

GMT 03:28 2021 الجمعة ,15 كانون الثاني / يناير

نصائح للحفاظ على السيارات عند توقفها لفترات طويلة
العرب اليوم - نصائح للحفاظ على السيارات عند توقفها لفترات طويلة

GMT 12:40 2021 الخميس ,14 كانون الثاني / يناير

باركيندو يؤكد أن الخفض السعودي يساعد في توازن سوق النفط
العرب اليوم - باركيندو يؤكد أن الخفض السعودي يساعد في توازن سوق النفط

GMT 02:48 2021 الجمعة ,15 كانون الثاني / يناير

بايدن يخطط لضخ 1.9 تريليون دولار في الاقتصاد
العرب اليوم - بايدن يخطط لضخ 1.9 تريليون دولار في الاقتصاد

GMT 18:01 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية
العرب اليوم - 5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية

GMT 03:01 2021 الجمعة ,15 كانون الثاني / يناير

"جبل حفيت الصحراوي" تجربة فريدة لعشاق المغامرة
العرب اليوم - "جبل حفيت الصحراوي" تجربة فريدة لعشاق المغامرة

GMT 07:14 2019 الأحد ,07 إبريل / نيسان

الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة
العرب اليوم - الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة

GMT 09:58 2021 الأحد ,10 كانون الثاني / يناير

"غوغل" تطور ميزة تسجل مكالمات الغرباء بصورة تلقائية
العرب اليوم - "غوغل" تطور ميزة تسجل مكالمات الغرباء بصورة تلقائية

GMT 12:36 2021 الخميس ,07 كانون الثاني / يناير

كشفت القوات الفضائية الروسية عدد الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية
العرب اليوم - كشفت القوات الفضائية الروسية عدد الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية

GMT 04:42 2021 الجمعة ,01 كانون الثاني / يناير

بصمة سيارات لينكون في السينما منذ ظهور التلفزيون الملون
العرب اليوم - بصمة سيارات لينكون في السينما منذ ظهور التلفزيون الملون

GMT 04:29 2021 السبت ,09 كانون الثاني / يناير

10 أسباب ستجعلك تقرر زيارة الشارقة في الإمارات
العرب اليوم - 10 أسباب ستجعلك تقرر زيارة الشارقة في الإمارات

GMT 06:18 2015 السبت ,05 أيلول / سبتمبر

دراسة تؤكد أن النساء يفضلن حجم العضو الذكري "فوق المتوسط"
العرب اليوم - دراسة تؤكد أن النساء يفضلن حجم العضو الذكري "فوق المتوسط"

GMT 00:32 2021 الجمعة ,15 كانون الثاني / يناير

بلباو يهزم ريال مدريد ويتحدى برشلونة في الدوري الإسباني
العرب اليوم - بلباو يهزم ريال مدريد ويتحدى برشلونة في الدوري الإسباني

GMT 18:23 2018 الجمعة ,14 كانون الأول / ديسمبر

عصير البطاطا الحل الأمثل لقرحة المعدة
العرب اليوم - عصير البطاطا الحل الأمثل لقرحة المعدة

GMT 16:23 2013 الأربعاء ,30 كانون الثاني / يناير

نساء مالي المحررات من سجون"القاعدة" يؤكدن تعرضهن للجلد يوميًا بالسوط
العرب اليوم - نساء مالي المحررات من سجون"القاعدة" يؤكدن تعرضهن للجلد يوميًا بالسوط

GMT 23:43 2020 الجمعة ,01 أيار / مايو

تستفيد ماديّاً واجتماعيّاً من بعض التطوّرات
العرب اليوم - تستفيد ماديّاً واجتماعيّاً من بعض التطوّرات

GMT 14:52 2020 الأحد ,01 آذار/ مارس

أمامك فرص مهنية جديدة غير معلنة
العرب اليوم - أمامك فرص مهنية جديدة غير معلنة

GMT 12:41 2019 السبت ,02 شباط / فبراير

الاتحاد يوقع عقود احترافية مع 3 لاعبين
العرب اليوم - الاتحاد يوقع عقود احترافية مع 3 لاعبين

GMT 01:37 2018 الأحد ,19 آب / أغسطس

فنانة تبتكر إيحاءات بصرية مخيقة علي جسدها باستخدام المكياج
العرب اليوم - فنانة تبتكر إيحاءات بصرية مخيقة علي جسدها باستخدام المكياج

GMT 03:05 2020 الخميس ,31 كانون الأول / ديسمبر

أقمار اصطناعية من الخشب حيلة يابانية لحل "المعضلة المعقدة"
العرب اليوم - أقمار اصطناعية من الخشب حيلة يابانية لحل "المعضلة المعقدة"

GMT 08:55 2016 الإثنين ,14 آذار/ مارس

السعودي يزيد الراجحي يقترب من لقب رالي حائل الاثنين
العرب اليوم - السعودي يزيد الراجحي يقترب من لقب رالي حائل الاثنين
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab