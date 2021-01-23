البيت الأبيض يؤكد أن إدارة بايدن ستراجع اتفاق السلام مع طالبان
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"البيت الأبيض" يؤكد أن إدارة بايدن ستراجع اتفاق السلام مع طالبان

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العرب اليوم - "البيت الأبيض" يؤكد أن إدارة بايدن ستراجع اتفاق السلام مع طالبان

البيت الأبيض
واشنطن - العرب اليوم

قال البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أبلغ نظيره الأفغاني في اتصال هاتفي اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة ستراجع اتفاقية السلام المبرمة مع حركة طالبان العام الماضي.وكانت قد وقعت الولايات المتحدة اتفاقا في فبراير الماضي مع حركة طالبان، مما قد يمهد الطريق نحو انسحاب كامل للقوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا، ويمثل خطوة نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاما.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها ملتزمة بتقليص عدد قواتها في أفغانستان من 13 ألفا إلى 8600 جندي في غضون 135 يوما من توقيع الاتفاق، والعمل مع حلفائها على خفض عدد قوات التحالف في أفغانستان على نحو متناسب خلال هذه الفترة إذا ما أوفت طالبان بالتزاماتها.وجاء في البيان المشترك أن الانسحاب الكامل لكل القوات الأميركية وقوات التحالف سيتم خلال 14 شهرا من توقيع الاتفاق إذا التزمت طالبان بالجزء الخاص بها.

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البيت الأبيض يؤكد أن إدارة بايدن ستراجع اتفاق السلام مع طالبان البيت الأبيض يؤكد أن إدارة بايدن ستراجع اتفاق السلام مع طالبان



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