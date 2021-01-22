الولايات المتحدة تسجل 188,772 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 188,772 إصابة جديدة و 4,008 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن عدد الإصابات بالفيروس بلغ 24,512,618 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 408,697 حالةً.