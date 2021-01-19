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تصنيف جديد لأقوى جيوش المنطقة العربية مصر والسعودية في الطليعة

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العرب اليوم - تصنيف جديد لأقوى جيوش المنطقة العربية مصر والسعودية في الطليعة

عناصر من الجيش المصري
القاهرة - العرب اليوم

أدرج التصنيف السنوي الدوري للقوة العسكرية لدول العالم لعام 2021، الصادر عن موقع "غلوبال فاير باور" مصر في المرتبة الثانية بعد تركيا، تليها إيران في المرتبة الثالثة. وحلت السعودية في المرتبة الرابعة في القوة العسكرية في الشرق الأوسط، تلتها إسرائيل في المرتبة الخامسة، والإمارات سادسة، والعراق في المرتبة السابعة، وسوريا في الثامنة، الكويت في المرتبة التاسعة، فيما كانت المرتبة لعاشرة من نصيب سلطنة عمان، وبعدها الأردن في المرتبة الحادية عشرة، فاليمن، وقطر والبحرين، ولبنان في آخر القائمة.وتصدرت السعودية القائمة بالنسبة للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وحلت الإمارات في المرتبة الثانية، والكويت ثالثة، وسلطنة عمان في المرتبة الرابعة، ثم قطر فالبحرين. يشار إلى أن تصنيف مؤسسة "غلوبال فاير باور" يعتمد على مؤشر يستند إلى 50 عاملا، منها القدرات العسكرية والمالية واللوجستية والجغرافية لـ 138 دولة.

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تصنيف جديد لأقوى جيوش المنطقة العربية مصر والسعودية في الطليعة تصنيف جديد لأقوى جيوش المنطقة العربية مصر والسعودية في الطليعة



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