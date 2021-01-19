مصر تسجل 878 إصابة جديدة بفيروس كورونا و55 حالة وفاة

سجلت مصر 878 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و55 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم، إلى تعاف 498 مصاباً بكوفيد 19 ليبلغ إجمالي المتعافين 123491 حالةً.كما بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 157275 حالةً، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 8638 حالة وفاة.