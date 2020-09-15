ارتفاع إصابات كورونا حول العالم من الهند حتى ألمانيا و510 وفيات جديدة في أميركا
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تنوي إندونيسيا الاستعانة بقادة عصابات مافيا في محاربة الفيروس التاجي

ارتفاع إصابات "كورونا" حول العالم من الهند حتى ألمانيا و510 وفيات جديدة في أميركا

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العرب اليوم - ارتفاع إصابات "كورونا" حول العالم من الهند حتى ألمانيا و510 وفيات جديدة في أميركا

فيروس كورونا
واشنطن - العرب اليوم

يواصل فيروس "كورونا" حصد الملايين من الضحايا حول العالم، فقد اقتربت أعداد المصابين بفيروس كورونا في الهند من نحو 5 ملايين، في وقت سجلت ألمانيا مزيدا من الإصابات، ويشارف العالم على تجاوز عتبة الـ30 مليون مصاب والمليون وفاة.

الولايات المتحدة

فقد سجلت الولايات المتحدة الاثنين، أكثر من 35 ألف إصابة، و510 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة،  وأعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم وصول إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى ستة ملايين و503 آلاف و30 حالة بارتفاع 35549 إصابة عن الإحصاء السابق، مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع 510 ليصل إلى 193705 ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة 13 سبتمبر مقارنة بتقرير اليوم السابق.

الهند

وذكرت "سكاي نيوز" الثلاثاء، أأنه تم تسجيل 83 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في الهند خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات نحو 4 ملايين و900 ألف إصابة، وأضافت نقلا عن أرقام وزارة الصحة الهندية، بأن البلاد سجلت 1054 حالة وفاة جديدة، لتتجاوز حصيلة الوفيات 80 ألفا وحلت الهند في الأسابيع الأخيرة بالمرتبة الثانية عالميا من حيث عدد المصابين بعد الولايات المتحدة، والثالثة من ناحية حصيلة الوفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل، ولم تكف الأرقام في الهند عن الارتفاع منذ تسجيل أولى الإصابات في مطلع مارس الماضي.

ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد زاد 1407 إصابات، ليصل الإجمالي إلى 261762 وأظهرت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة إلى 9362 بعد تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، وفق "رويترز"، لكن منحى الإصابات والوفيات في ألمانيا يظهر ارتفاعا مقارنة بأرقام شهر أغسطس، التي وصلت فيها الإصابات في بعض الأيام إلى 250 إصابة.

أستراليا

سجلت ولاية فيكتوريا الأسترالية، الثلاثاء، 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك مقابل 35 في اليوم السابق، وقالت المسؤولون في فيكتوريا، ثاني أكبر ولاية في أستراليا من حيث عدد السكان، إنها الولاية لم تسجل أي وفيات بسبب فيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

الصين

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البر الرئيسي سجل ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية ، نزولا من عشر حالات في اليوم السابق، وأضافت اللجنة أن كل الحالات الجديدة لقادمين من الخارج. ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة. وسجلت الصين تسع حالة إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل39 في اليوم السابق، وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين 85202 في حين ظل عدد الوفيات عند 4634.

البرازيل

وقالت وزارة الصحة البرازيلية إنها رصدت البلاد رصدت 15155 إصابة جديدة بالوباء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى أربعة ملايين و345 ألفا، وزاد عدد الوفيات 381 حالة ليصل الإجمالي إلى 131625. وبلغ إجمالي الإصابات في العالم نحو 29 مليونا و446 ألفا، فيما وصلت أعداد الوفيات إلى أكثر من 932 ألفا.

فرنسا

هذا وقد استمر ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الذين أخضعوا للعلاج في المستشفيات في فرنسا لليوم الـ16 على التوالي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 7 أسابيع وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 6158 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الاثنين، ما يشكل انخفاضا بالمقارنة مع الحصيلتين المسجلتين يومي السبت والأحد، لكن مثل هذا الانخفاض أيام الاثنين يسجل دائما، نظرا لعدد أقل من الاحتبارات التي تجرى في يوم الأحد من كل أسبوع وتم نقل 251 مصابا إلى المستشفيات يوم الاثنين، ما يعتبر أكبر حصيلة يومية منذ 14 أبريل، كما ازداد عدد المصابين في غرف العناية المركزة إلى 712 شخصا، ليتجاوز عتبة الـ700 مصاب لأول مرة منذ 22 يونيو، وسجلت 34 حالة وفاة، ليصل إجمالي ضحايا الفيروس إلى 30950، فيما بلغ إجمالي المصابين 387 ألفا و252 وعلى خلفية ارتفاع عدد المصابين، أعلنت بعض المدن الفرنسية بينها مارسيليا وبوردو وليل، عن تعزيز الإجراءات الوقائية التي تشمل ارتداء الكمامة بشكل إلزامي وقيودا على التجمعات.

إندونيسيا وعصابات المافيا

وتنوي سلطات الأمن في إندونيسيا الاستعانة بقادة الجماعات الإجرامية الكبيرة في مراقبة الامتثال لقواعد مكافحة انتشار الفيروس التاجي "كورونا" وذكرت صحيفة "جاكرتا بوست" أن هذه الخطة قدمها نائب رئيس الشرطة الوطنية جاتوت برامونو إلى البرلمان، وقال برامونو بهذا الشأن: "نحن لا نوظفهم للخدمة في صفوف الشرطة، لكن ببساطة نجند قادة موثوقين للقيام بمهام معينة لمنع انتشار الوباء".

وأقر المسؤول الأمني الإندونيسي بأنه "ليس سرا أن بعض مجالات الأنشطة، مثل الأسواق ومواقف السيارات، تخضع لسيطرة عصابات المافيا، ولذلك يمكنها أيضا تأمين الالتزام هناك بقواعد محددة"، وعلى وجه الخصوص، ارتداء الأقنعة الواقية، والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي وشدد نائب رئيس الشرطة في ذات الوقت على أن "ضباط الشرطة ورجال الأمن سيحرصون على عدم انتهاك أفراد العصابات الإجرامية لحقوق الإنسان عند مراقبة السكان" وكانت إندونيسيا شهدت خلال الأسابيع القليلة الماضية زيادة مطردة في عدد الإصابات بعدوى الفيروس التاجي، وكذلك الوفيات الناجمة عن مضاعفات المرض وتعاني العاصمة جاكرتا من أكثر الأوضاع صعوبة من هذه الناحية، حيث أعيد فرض قيود اجتماعية واقتصادية صارمة اعتبارا من يوم الاثنين. وفي المجموع، منذ تفشي الوباء، تم تسجيل أكثر من 221 ألف حالة إصابة بـ "كوفيد – 19" في البلاد، وتوفي أكثر من 8.8 ألف شخص.

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ارتفاع إصابات كورونا حول العالم من الهند حتى ألمانيا و510 وفيات جديدة في أميركا ارتفاع إصابات كورونا حول العالم من الهند حتى ألمانيا و510 وفيات جديدة في أميركا



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