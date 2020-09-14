الولايات المتحدة تتهم إيران بالتخطيط لاغتيال سفيرها في جنوب أفريقيا

اتهمت الولايات المتحدة إيران بالتخطيط لاغتيال السفيرة الأمريكية في جنوب أفريقيا، ردا على مقتل سليماني.وقال مصدر مطلع على تقارير استخباراتية إن، "السلطات الأمريكية والسفيرة على علم بالتهديدات تجاهها منذ مارس/آذار"، وفقا لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.ولفت المصدر إلى أن "الحكومة الإيرانية متورطة بهذه القضية، كما أن اغتيال السفيرة هو أحد الخيارات الممكنة كإجراء للرد على مقتل سليماني".وأوضح المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، علي خامنئي، في وقت سابق، أن بلاده لن تنسى مقتل قائد الحرس الثوري قاسم سليماني في العراق على يد الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن إيران ستوجه "ضربة مماثلة" للأمريكيين.وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب مقتل القائد السابق لفيلق القدس، قاسم سليماني، في غارة أمريكية في بغداد بداية العام الجاري.

قد يهمك أيضا:

تسجيل أكثر من 40 ألف إصابة و807 وفيات جديدة بكورونا فى الولايات المتحدة

فرق الإنقاذ تستأنف البحث عن ضحايا حرائق الغابات فى الولايات المتحدة