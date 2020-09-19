قنبلة صوتية إسرائيلية تقتل طبيبًا فلسطينيًا بعد تعرضه لـنوبة قلبية
آخر تحديث GMT18:25:21
العرب اليوم -
العرب اليوم -
الرئيسية » أخر الأخبار المحلية والعربية والعالمية

أصيب 3 آخرين خلال قمع مسيرة أسبوعية مناهضة للاستيطان

قنبلة صوتية إسرائيلية تقتل طبيبًا فلسطينيًا بعد تعرضه لـ"نوبة قلبية"

العرب اليوم -

العرب اليوم - قنبلة صوتية إسرائيلية تقتل طبيبًا فلسطينيًا بعد تعرضه لـ"نوبة قلبية"

جيش الإحتلال الإسرائيلي
القدس المحتلة - العرب اليوم

مع القرار الإسرائيلي بإغلاق منطقة الضفة الغربية طيلة الأعياد اليهودية، من يوم أمس وحتى أواسط الشهر المقبل، شهدت المناطق الفلسطينية المحتلة توتراً ومواجهات عدة، أمس الجمعة. وأصيب عدد من المواطنين بجروح واختناقات، فيما توفي طبيب الأسنان، نضال محمد جبارين (54 عاماً)، وهو من سكان حي مراح سعد في مدينة جنين، إذ أصيب بسكتة قلبية إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الصوت بالقرب منه.وكانت {القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية الفلسطينية} قد دعت إلى اعتبار يوم أمس، الجمعة، {يوم غضب} رفضاً للتطبيع مع إسرائيل. لكن التجاوب كان ضعيفاً، وجرى بالأساس في البلدات التي تشهد نشاطات مثابرة في يوم الجمعة من كل أسبوع ضد الاحتلال ومشاريع التهويد والاستيطان، كما ارتفعت شعارات ضد التطبيع.

ففي كفر قدوم، أصيب شابان وصحافي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال للمسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان. وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية منسق المقاومة الشعبية في كفرقدوم مراد شتيوي بأن أعدادا كبيرة من جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة باستخدام الرصاص المعدني المغلّف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت مما أدى لوقوع 3 إصابات، بينها الصحافي محمود فوزي والعشرات بحالات الاختناق، وعولجت جميع الإصابات ميدانياً. وأوضح شتيوي أن عشرات الشبان تصدوا لجنود الاحتلال بالحجارة خلال مواجهات عنيفة ومنعوا تقدمهم لاقتحام البلدة، فيما تم إحراق عشرات الإطارات قرب البوابة التي تغلق شارع القرية منذ أكثر من 17 عاماً.
وفي نابلس، قمعت قوات الاحتلال فعالية لزراعة أشجار الزيتون في الأراضي المهددة بالاستيلاء في بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والقنابل الغازية المسيلة للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المشاركين بالاختناق. وأضاف دغلس أن مستوطنين بحماية جيش الاحتلال اعتدوا على عدد من الصحافيين المتواجدين لتغطية الفعالية وفي قرية حارس، وللأسبوع السابع عشر على التوالي، أدى مواطنون صلاة الجمعة على مدخل القرية، بعد أن منعتهم سلطات الاحتلال من الوصول لأراضيهم المهددة بالمصادرة والاعتداءات المتكررة من قبل مستوطني مستوطنة {رفافا} المقامة على أراضي المواطنين غربي مدينة سلفيت. ونصب جيش الاحتلال الحواجز، وشدد من إجراءاته العسكرية على المدخل الرئيسي بعد إغلاقه بالبوابة الحديدية لمنع دخول المواطنين، ورش غاز الفلفل على وجوه البعض أثناء محاولتهم فتح البوابة بالقوة.

وفي طولكرم، أدى عشرات المواطنين صلاة الجمعة في أراضيهم المهددة بالاستيلاء في منطقة الجبل {الوسطاني}، الذي يصل بين قرى جبارة، والراس، وشوفة جنوب وشرق طولكرم. ودعت فصائل العمل الوطني، والفعاليات الشعبية في تلك القرى الأهالي إلى الصلاة في أراضيهم للتصدي لاعتداءات الاحتلال ومنع الاستيلاء عليها، لصالح إقامة منطقة صناعية استيطانية. وقال أمين سر حركة {فتح} في شوفة مراد دروبي: إن إقامة الصلاة هنا هي رسالة إلى العالم أجمع بأننا متمسكون بأرضنا، ولن نسمح لهم بتنفيذ مشاريع المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، للتجريف والتخريب في أراضي المزارعين في منطقتي «خلة عليان» و«خلة حسان» ببلدة بديا غرب محافظة سلفيت.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين خلعوا أشجار زيتون وتين وعنب، وأزالوا سلاسل حجرية، وهدموا غرفاً زراعية، كما ألحقوا أضراراً كبيرة بالمنطقة وفي منطقة الزاوية في الخليل، قمع الاحتلال فعاليّات عديدة. وتمركزت قوات الاحتلال على مدخل شارع الشهداء وسط المدينة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات. وقد أغلق جنود الاحتلال الطرق المؤدية إلى شارع الشهداء، ومنعوا المواطنين من الوصول إلى منازلهم. وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حاجزا على المدخل الشمالي لمدينة الخليل بالقرب من جسر حلحول، وأوقفت المركبات ودققت في بطاقات المواطنين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، أمس، ستة مقدسيين من المسجد الأقصى وأبواب المسجد، فيما أدى الآلاف من المصلين صلاة الجمعة في الأقصى، حيث كانت إسرائيل قد قررت إسرائيل إغلاق الضفة الغربية وقطاع غزة لمناسبة الأعياد اليهودية. وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه «بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي يتم فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة». وسيكون الإغلاق لمدة يومين كاملين في كل عيد، إلى أن تنتهي الأعياد أوساط الشهر المقبل. وحسب بيان منسق الحكومة الإسرائيلية في الضفة وغزة، كميل أبو ركن، فإن قواته ستسمح خلال الإغلاق بمرور الفلسطينيين الذين يشتغلون في إسرائيل في قطاع الطب والتمريض وكذلك أصحاب التصاريح الخاصة. كما سيُسمح بالمرور خلال هذه الفترة في حالات استثنائية، بما في ذلك للخروج لتلقي العلاجات الإنسانية والمنقذة للحياة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وفاة أحد مؤسسي "حماس" في الضفة الغربية جراء كورونا

قوات الاحتلال الإسرائيلي تستولي على قلاع أثرية شمال الضفة الغربية

أخر الأخبار المحلية والعربية والعالمية
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

قنبلة صوتية إسرائيلية تقتل طبيبًا فلسطينيًا بعد تعرضه لـنوبة قلبية قنبلة صوتية إسرائيلية تقتل طبيبًا فلسطينيًا بعد تعرضه لـنوبة قلبية



أخبار ذات صلة

GMT 13:02 2020 السبت ,19 أيلول / سبتمبر

صحيفة أميركية تؤكّد وجود انقسام بين سلمان وولي عهده بشأن التطبيع مع إسرائيل
العرب اليوم - صحيفة أميركية تؤكّد وجود انقسام بين سلمان وولي عهده بشأن التطبيع مع إسرائيل

GMT 11:18 2020 السبت ,19 أيلول / سبتمبر

ترامب يُؤكِّد أنّ لقاح "كورونا" ربما يكون جاهزًا في غضون 4 أسابيع
العرب اليوم - ترامب يُؤكِّد أنّ لقاح "كورونا" ربما يكون جاهزًا في غضون 4 أسابيع

GMT 10:14 2020 السبت ,19 أيلول / سبتمبر

ميشال عون يُؤكِّد على أنَّ لبنان يحتاج إلى المزيد مِن دعم المجتمع الدولي
العرب اليوم - ميشال عون يُؤكِّد على أنَّ لبنان يحتاج إلى المزيد مِن دعم المجتمع الدولي

GMT 06:43 2020 السبت ,19 أيلول / سبتمبر

المشير خليفة حفتر يعلن إعادة فتح المنشآت النفطية في ليبيا إثر مفاوضات مع نائب السراج
العرب اليوم - المشير خليفة حفتر يعلن إعادة فتح المنشآت النفطية في ليبيا إثر مفاوضات مع نائب السراج

GMT 05:04 2020 السبت ,19 أيلول / سبتمبر

الرئيس الجزائري يحشد لتعزيز موقعه في البرلمان الجديد بعد الاستفتاء على الدستور
العرب اليوم - الرئيس الجزائري يحشد لتعزيز موقعه في البرلمان الجديد بعد الاستفتاء على الدستور

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

اختارت هذه المرة حذاء "ستيليتو" بلون نيود من "رالف لورين"

كيت ميدلتون تخطف الأنظار بـ"الأحمر" في أحدث إطلالة لها

لندن_العرب اليوم

في أحدث إطلالات كيت ميدلتون خطفت دوقة كامبريدج الأنظار باللون الأحمر مع تنسيق القناع المناسب مع اللوك، فكيف بدت احدث اطلالات كيت مديلتون... تابعي معنا التفاصيل الكاملة.شارك دوق ودوقة كامبريدج في ثلاث ارتباطات في لندن بريدج ووايت تشابل للقاء المجتمعات المحلية، والاستماع إلى التحديات التي واجهوها خلال الأشهر الستة الماضية وإلقاء الضوء على الأفراد الذين ذهبوا إلى أبعد الحدود لمساعدة الآخرين خلال هذا الوقت الاستثنائي.وقد رفعت دوقة كامبريدج أكمامها لتقديم وجبات لذيذة في مخبز Beigel Bake Brick Lane الشهير برفقة الأمير وليام وذلك بهدف تسليط الضوء على كيفية تعامل المجتمعات خلال جائحة كوفيد 19. الثنائي الغائب عن اللقاءات العلنية منذ يوليو الماضي، بدا مرتاحاً وسعيداً وقد أعادت كيت ميدلتون إرتداء فستان من ماركة Beulah London للمناسبة، يبلغ ثمنه &p...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 01:16 2020 السبت ,19 أيلول / سبتمبر

تألقي بجاذبية اللون الأصفر في صيف 2020 واستمتعي بدفء الشمس
العرب اليوم - تألقي بجاذبية اللون الأصفر في صيف 2020 واستمتعي بدفء الشمس

GMT 00:43 2020 السبت ,19 أيلول / سبتمبر

إليك أفضل برنامج سياحي متنوع لزيارة سريلانكا في 7 أيام
العرب اليوم - إليك أفضل برنامج سياحي متنوع لزيارة سريلانكا في 7 أيام

GMT 00:23 2020 الجمعة ,18 أيلول / سبتمبر

تعرفي على طُرق تزيين المنزل بـ"ديكور الخوص" وتخلصي من الروتين
العرب اليوم - تعرفي على طُرق تزيين المنزل بـ"ديكور الخوص" وتخلصي من الروتين

GMT 06:34 2020 السبت ,19 أيلول / سبتمبر

بومبيو ينتقد الصخب العسكري الصيني ويصفه بـ"الصخب"
العرب اليوم - بومبيو ينتقد الصخب العسكري الصيني ويصفه بـ"الصخب"

GMT 06:20 2020 السبت ,19 أيلول / سبتمبر

أحمد خميس يُغازل مشاعل الشيحي بمنشور جديد بـ"الفلبينية" عبر "انستغرام"
العرب اليوم - أحمد خميس يُغازل مشاعل الشيحي بمنشور جديد بـ"الفلبينية" عبر "انستغرام"

GMT 02:20 2020 الجمعة ,18 أيلول / سبتمبر

تعرفي على أجمل موديلات فساتين "كلوش شيفون" لعام 2020
العرب اليوم - تعرفي على أجمل موديلات فساتين "كلوش شيفون" لعام 2020

GMT 00:33 2020 الجمعة ,18 أيلول / سبتمبر

اكشتف معنا أفضل وأغلى المطاعم في العالم من حيث التكلفة وتناول الطعام
العرب اليوم - اكشتف معنا أفضل وأغلى المطاعم في العالم من حيث التكلفة وتناول الطعام

GMT 02:24 2020 الخميس ,17 أيلول / سبتمبر

أفكار سهلة التطبيق لاختيار التصميم المناسب لغرف الأطفال 2020
العرب اليوم - أفكار سهلة التطبيق لاختيار التصميم المناسب لغرف الأطفال 2020

GMT 00:53 2020 الجمعة ,18 أيلول / سبتمبر

إيران تتحدى الولايات المتحدة بشأن العقوبات المزمع تفعيلها 20 أيلول
العرب اليوم - إيران تتحدى الولايات المتحدة بشأن العقوبات المزمع تفعيلها 20 أيلول

GMT 01:14 2020 الجمعة ,18 أيلول / سبتمبر

شريف مدكور يُعرب عن فخره بلقب "مذيع ستات مصر"
العرب اليوم - شريف مدكور يُعرب عن فخره بلقب "مذيع ستات مصر"

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 17:49 2020 الأربعاء ,16 أيلول / سبتمبر

مقطع فيديو على موقع عالمي يرسل هدير الهادي إلى الجنايات في مصر
العرب اليوم - مقطع فيديو على موقع عالمي يرسل هدير الهادي إلى الجنايات في مصر

GMT 11:45 2020 الجمعة ,18 أيلول / سبتمبر

وفاة اللاعب محمد عطوي بعد إصابته برصاصة في الرأس
العرب اليوم - وفاة اللاعب محمد عطوي بعد إصابته برصاصة في الرأس

GMT 18:01 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية
العرب اليوم - 5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية

GMT 00:35 2020 الإثنين ,14 أيلول / سبتمبر

تعرف على أفضل حدائق "هامبورغ" الألمانية التي تستحق الزيارة
العرب اليوم - تعرف على أفضل حدائق "هامبورغ" الألمانية التي تستحق الزيارة

GMT 14:46 2020 الأحد ,13 أيلول / سبتمبر

رئيس "كاف" يُشيد باحتفال محمد صلاح بهدفه على طريقة مؤمن زكريا
العرب اليوم - رئيس "كاف" يُشيد باحتفال محمد صلاح بهدفه على طريقة مؤمن زكريا

GMT 05:21 2020 الإثنين ,14 أيلول / سبتمبر

"البنك الأوروبي" يُطالب " اليورو" بالإنفاق للحد من البطالة
العرب اليوم - "البنك الأوروبي" يُطالب " اليورو" بالإنفاق للحد من البطالة

GMT 04:20 2020 الخميس ,10 أيلول / سبتمبر

الصين تُخطط لإطلاق سيارة جديدة تُنافس "فورد إف 150"
العرب اليوم - الصين تُخطط لإطلاق سيارة جديدة تُنافس "فورد إف 150"

GMT 08:20 2020 الثلاثاء ,08 أيلول / سبتمبر

مُسارعة الشيعي للمطالبة بالاحتفاظ بوزارة المال اللبنانية تُثير لغطًا كبيرًا
العرب اليوم - مُسارعة الشيعي للمطالبة بالاحتفاظ بوزارة المال اللبنانية تُثير لغطًا كبيرًا

GMT 04:16 2020 الجمعة ,28 آب / أغسطس

"إل جي" تبتكر منقيًا للهواء يتم وضعه على الوجه للحماية من "كورونا"
العرب اليوم - "إل جي" تبتكر منقيًا للهواء يتم وضعه على الوجه للحماية من "كورونا"

GMT 01:53 2020 الثلاثاء ,08 أيلول / سبتمبر

أماكن في الرياض يمكن زيارتها باليوم الوطني السعودي الـ 90
العرب اليوم - أماكن في الرياض يمكن زيارتها باليوم الوطني السعودي الـ 90

GMT 04:41 2020 الثلاثاء ,08 أيلول / سبتمبر

الملك سلمان وبوتين يرحّبان بكيفية تنفيذ اتفاق "أوبك+"
العرب اليوم - الملك سلمان وبوتين يرحّبان بكيفية تنفيذ اتفاق "أوبك+"

GMT 16:18 2018 الأحد ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرف على أهمية "جوان كيلاس" في سيارتك
العرب اليوم - تعرف على أهمية "جوان كيلاس" في سيارتك

GMT 20:09 2020 الإثنين ,07 أيلول / سبتمبر

وزير الرياضة المصري يؤكد أن التحقيقات الأولية تُشير لاختفاء نسخة واحدة
العرب اليوم - وزير الرياضة المصري يؤكد أن التحقيقات الأولية تُشير لاختفاء نسخة واحدة

GMT 11:16 2015 الجمعة ,20 آذار/ مارس

تعرفي على طرق علاج العظيم عند الأطفال
العرب اليوم - تعرفي على طرق علاج العظيم عند الأطفال

GMT 01:37 2020 الجمعة ,28 آب / أغسطس

السيسي يتفقد نماذج حديثة من السيارات المصنعة محليًا تعمل بالغاز الطبيعي
العرب اليوم - السيسي يتفقد نماذج حديثة من السيارات المصنعة محليًا تعمل بالغاز الطبيعي

GMT 04:46 2020 الثلاثاء ,01 أيلول / سبتمبر

عالم فلك يقيم خطورة الكويكب الذي يقترب من الأرض
العرب اليوم - عالم فلك يقيم خطورة الكويكب الذي يقترب من الأرض

GMT 06:55 2020 الإثنين ,31 آب / أغسطس

تحذيرات من ثغرة برمجية قد تهدد ملايين هواتف آيفون حول العالم
العرب اليوم - تحذيرات من ثغرة برمجية قد تهدد ملايين هواتف آيفون حول العالم

GMT 04:33 2020 الثلاثاء ,01 أيلول / سبتمبر

تقرير يرصد إمكانية تفوّق سيارات تسلا على جيب جراند شيروكي
العرب اليوم - تقرير يرصد إمكانية تفوّق سيارات تسلا على جيب جراند شيروكي

GMT 05:02 2020 الخميس ,27 آب / أغسطس

نصائح مهمة لتنمية حسابك على "انستغرام" تعرف عليها
العرب اليوم - نصائح مهمة لتنمية حسابك على "انستغرام" تعرف عليها

GMT 22:27 2020 الثلاثاء ,25 آب / أغسطس

تسلا تقترب من تحقيق حلم الطائرات الكهربائية
العرب اليوم - تسلا تقترب من تحقيق حلم الطائرات الكهربائية

GMT 09:17 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

تعيش أجواء إيجابية ومهمة في حياتك المهنية والعاطفية
العرب اليوم - تعيش أجواء إيجابية ومهمة في حياتك المهنية والعاطفية

GMT 06:02 2020 الجمعة ,31 تموز / يوليو

أزمة فواتير الطاقة تتفاقم في تونس مع تهديدات بقطع الإمدادات
العرب اليوم - أزمة فواتير الطاقة تتفاقم في تونس مع تهديدات بقطع الإمدادات

GMT 15:21 2019 الثلاثاء ,02 إبريل / نيسان

تسبق الآخرين بأشواط وأشواط وتثير اهتمام المسؤولين والمعنيين
العرب اليوم - تسبق الآخرين بأشواط وأشواط وتثير اهتمام المسؤولين والمعنيين

GMT 13:09 2020 الأحد ,30 آب / أغسطس

روس كوسموس" تُسجّل 80 اقترابًا لكويكبات من الأرض في آب 2020
العرب اليوم - روس كوسموس" تُسجّل 80 اقترابًا لكويكبات من الأرض في آب 2020

GMT 01:10 2016 الأحد ,28 آب / أغسطس

الكرفس علاج للمعدة والسمنة
العرب اليوم - الكرفس علاج للمعدة والسمنة

GMT 21:54 2015 الأحد ,30 آب / أغسطس

نصائح للتخلص من صوت الكعب العالي
العرب اليوم - نصائح للتخلص من صوت الكعب العالي

GMT 00:59 2018 الثلاثاء ,06 آذار/ مارس

إسماعيل بلمعلم يؤكد على سعادته لعودته لفريق الرجاء
العرب اليوم - إسماعيل بلمعلم يؤكد على سعادته لعودته لفريق الرجاء

GMT 16:59 2017 الأحد ,14 أيار / مايو

ريهام عبد الغفور تنشر صورة لها مع زوجها على شاطئ البحر
العرب اليوم - ريهام عبد الغفور تنشر صورة لها مع زوجها على شاطئ البحر
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab