إسرائيل تعلق خطة ضم مناطق الضفة الغربية وتتهم فلسطين بالتعنت في مفاوضات السلام

اتهم الناطق باسم رئيس الوزراء الاسرائيلية بنيامين نتنياهو الفلسطينيين بالتعنت ورفض أي مبادرة لاستئناف المفاوضات والعملية السلمية وقال الناطق باسم نتنياهو، اليوم الاثنين وفقا لما نقلته عنه وسائل اعلام عبرية، إنه تم تعليق عملية ضم إسرائيل لمناطق في الضفة الغربية واضاف نتوقع مستقبلا مشرقا وإيجابيا للعلاقات مع الإمارات، مدعيا أن الفلسطينيين رفضوا العودة لعملية السلام حتى قبل مسألة تعزيز العلاقات بين إسرائيل والعرب يسهم في تعزيز عملية السلام.