مقتل جنديين سوريين في هجوم على حاجز للجيش في القنيطرة

أفادت مصادر بمقتل عسكريين اثنين وإصابة آخرين جراء اعتداء مجموعة إرهابية على حاجز للجيش في قرية رويحينة بريف القنيطرة الغربي.وأشارت المصادر إلى أن "الاعتداء تم مساء الأحد واستهدف حاجزا للجيش في مدخل قرية رويحينة بريف القنيطرة".وفي كانون الأول الماضي استهدفت المجموعات الإرهابية أفراد الجيش بعبوة ناسفة أدت إلى مقتل عسكريين اثنين في بلدة خان أرنبة في القنيطرة. وقتل جنديان منتصف تشرين الثاني الماضي نتيجة استهدافهما بعبوة ناسفة كانت مزروعة على الطريق الواصل باتجاه مدينة تل أحمر في محيط خان أرنبة بريف القنيطرة.

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