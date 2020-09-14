وزير الخارجية المصري يزور اليونان لبحث الوضع في شرق المتوسط

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن الوزير سامح شكري سيتوجه غدا الثلاثاء إلى أثينا تلبية لدعوة رسمية من نظيره اليوناني، يلتقي خلالها رئيسة الجمهورية، ورئيس الوزراء.وأكدت الخارجية المصرية أن الزيارة هدفها تناول سبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق بين البلدين في شتى المجالات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت الخارجية المصرية أنه من المقرر أيضا مشاركة شكري في الدورة الـ24 لمؤتمر الطاولة المستديرة الذي تنظمه مجموعة "الإيكونوميست" ويتناول الأوضاع في أوروبا وشرق المتوسط

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