لقاء يجمع بايدن ورئيس وزراء كندا الشهر المقبل

أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي، يوم أمس الجمعة، أن جاستن ترودو والرئيس الأمريكي جو بايدن اتفقا على الاجتماع الشهر المقبل في أعقاب اتصال هاتفي بين الزعيمين تعهدا فيه بتوحيد الجهود لمكافحة فيروس كورونا في أمريكا الشمالية.

ونقلت وكالة "رويترز" بيان مكتب الرئيس ترودو وجاء فيه: "يحرص ترودو على تعزيز العلاقات مع الرئيس الأمريكي الجديد والتخلص من سنوات دونالد ترامب التي كثيرا ما شابها الاضطراب وكان أول زعيم أجنبي يتحدث مع بايدن منذ تنصيبه يوم الأربعاء الماضي".

وأضاف مكتب ترودو في بيان أن "الزعيمين اعترفا بأن الأولوية الأساسية للبلدين هي إنهاء وباء فيروس كورونا وناقشا التعاون في مجال اللقاحات".

وقال مصدر بالحكومة الكندية طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الموقف، إنه ليس من الواضح ما إذا كان الاجتماع الشهر المقبل سيكون مباشرا أم افتراضيا.

وفي السياق نفسه أعلن البيت الأبيض أن الزعيمين شددا على "الأهمية الاستراتيجية للعلاقات الأمريكية الكندية" وناقشا التعاون على أجندة واسعة النطاق بما في ذلك مكافحة فيروس كورونا

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