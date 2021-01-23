كورونا يصيب المئات من عناصر الحرس الوطني الأميركي خلال تنصيب بايدن

كشفت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس الجمعة، عن إصابة مئات العناصر التابعة للحرس الوطني الأمريكي بفيروس كورونا، وذلك خلال مناسبة تنصيب الرئيس الأمريكي ​جو بايدن​ في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي.

وذكر موقع "politico" الأمريكي نقلا عن مسؤول أمريكي أن هذا العدد من العناصر قد يزيد، لكنه لا يزال يمثل نسبة ضئيلة بين أكثر من 25 ألف جندي كانوا موجودين في المدينة خلال الأيام القليلة الماضية.

ونشر نحو 25 ألف جندي في العاصمة الأمريكية لضمان أمن مراسم تنصيب الرئيس جو بايدن الأربعاء بعدما اقتحم أنصار للرئيس السابق دونالد ترمب مبنى الكونغرس "الكابيتول" في السادس من يناير/ كانون الثاني.

وقامت السيدة الأولى للولايات المتحدة جيل بايدن بزيارة مفاجئة لمجموعة من الأفراد العسكريين المناوبين أمام الكونغرس وقدمت لهم حلويات.