كشف استطلاع رأي لـ"رويترز/ إبسوس"، أن أغلبية بسيطة من الأمريكيين، تؤيد ضرورة إدانة مجلس الشيوخ للرئيس السابق، دونالد ترامب، بـ"التحريض على العصيان"، ومنعه من تولي مناصب عامة.

ووفقا لهذا الاستطلاع، الذي تم إجراؤه يومي الأربعاء والخميس الماضيين، فإن 51% من الأمريكيين يعتقدون أنه "يجب إدانة ترامب بالتحريض على اقتحام مبنى الكونغرس في السادس من يناير".

في حين أظهر الاستطلاع أن 37% من العينات المستطلعة رأت أنه يجب "عدم إدانة ترامب"، بينما 12% أشاروا إلى أنهم "غير متأكدين" من قرار الإدانة.

وحول مستقبل ترامب السياسي، وإمكانية الترشح لمنصب عام من جديد، أكد الاستطلاع أن 55% من الأمريكيين اعتبروا أنه يجب "عدم السماح" لترامب بشغل منصب عن طريق الانتخابات مرة أخرى، فيما لفت 34% منهم إلى أنه ينبغي "السماح له" للقيام بذلك، بينما تردد 11% منهم، وأوضحوا أنهم "غير متأكدين".

وذكر الاستطلاع أن الردود على الأسئلة انقسمت بشكل "شبه كامل" على أسس حزبية، حيث أن 9 من كل 10 ديمقراطيين، رأوا أنه "يجب إدانة ترامب ومنعه من تولي المنصب مرة أخرى"، في حين وافق أقل من 2 من كل 10 جمهوريين، على ذلك.

تجدر الإشارة إلى أنه إذا صوت مجلس الشيوخ لإدانة ترامب، فسيكون من الضروري إجراء تصويت ثان لمنعه من تولي المنصب مرة أخرى.