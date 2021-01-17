قمة G7 ستعقد في إنجلترا خلال 11 - 13 يونيو

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني، إن قمة مجموعة الدول الصناعية السبع G7، ستعقد في كورنوال بجنوب إنجلترا في الفترة من 11 إلى 13 يونيو المقبل وأضاف المكتب، في بيانه: "ستعقد القمة في كاربيس باي، في مقاطعة كورنوال في الفترة من 11 إلى 13 يونيو 2021 . وسيجتمع رؤساء دول وحكومات البلدان الديمقراطية الرائدة في العالم، في كورنوال في يونيو لمناقشة القضايا المشتركة - من مكافحة فيروس كورونا، وتغيرات المناخ، إلى ضمان توفير الإمكانية للناس في جميع أنحاء العالم، لكي يستفيدوا من خيرات التجارة الحرة المنفتحة، والتقدم التكنولوجي والاكتشافات العلمية".

وذكر البيان، أنه تمت دعوة أستراليا والهند وكوريا الجنوبية، للمشاركة كدول ضيوف" وهذا اللقاء، سيكون أول قمة يلتقي فيها زعماء الدول السبع، بشكل حي ومباشر، منذ حوالي عامين. وتضم مجموعة السبع، بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقد تكون هذه القمة، أول فعالية دولية كبيرة يشارك فيها الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

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