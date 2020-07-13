الرئيس البولندي الحالي يفوز في الانتخابات الرئاسية

أكدت اللجنة الانتخابية في بولندا، اليوم، فوز الرئيس الحالي أندريه دودا بفارق ضئيل في الانتخابات الرئاسية.وقالت اللجنة بناء على نتائج 8ر99 % من الدوائر الانتخابية، إن دودا حصل على 2ر51 % من الأصوات في جولة الإعادة.وبحسب النتائج، فقد فاز منافس دودا، رافال ترزاسكو فسكي عمدة وارسو الليبرالي، بنسبة 8ر48 % من الأصوات.وقالت اللجنة إن نسبة إقبال الناخبين كانت مرتفعة بشكل غير معتاد، بواقع 12ر68 %.

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