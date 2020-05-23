ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بكورونا في بولندا

سجّلت بولندا 476 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 10 وفيات.

وقالت وزارة الصحة البولندية إنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 20619 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 982 حالة وفاة، مشيرة إلى تعافى 8731 حالة.