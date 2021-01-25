وزير الخارجية الكويتي يلتقي برئيس مجلس النواب العراقي

التقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم, برئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي والوفد المرافق الذي يزور الكويت حالياً.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين, بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك فيما بينهما على الأصعدة كافة.

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