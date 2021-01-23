وزير الخارجية الكويتي يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره العراقي

أجرى وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، جدد خلاله إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للتفجيرين الإرهابيين اللذين ضربا وسط بغداد يوم الخميس الماضي وأسفرا عن سقوط العشرات من المدنيين الأبرياء واستهدفا أمن واستقرار العراق. وأكد الصباح تضامن دولة الكويت مع جميع الإجراءات التي تتخذها العراق وتأييدها لجهودها في الحفاظ على أمنها واستقرارها، معرباً عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

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