فيات 500x abarth تواجه صعوبة في انتاجها

الحديث حول فيات 500X Abarth مستمر منذ 4 سنوات مع تلميح فيات لتقديم السيارة الكروس أوفر الساخنة في أكتوبر 2014 ، ومع وصولنا الي النصف الثاني من عام 2018 بدأت بعض الملامح بخصوص السيارة بالظهور ورغم أن فيات قامت بتقديم تحديث لموديلات 500X فقط الاسبوع الماضي الا أن النسخة الأكثر سخونة منها لم تكن مدرجة في قائمة الشركة للموديلات المحدثة.
وكان مدير منتج فيات 500X قد أعلن أن مشروع السيارة الساخنة 500X Abarth تم تجميده وقال نيكولينو باولو في حديث صحفي أنه يؤمن أن 500X Abarth فكرة جيدة ولكنها لن تتحقق في المستقبل القريب خاصة أنه لا يوجد سوق جيد لهذه السيارة في الوقت الحالي كما أنها ستتكلف الكثير من الأموال لتطويرها ولتحويل السيارة الكروس أوفر لنسخة عالية الأداء كما أن قاعدة العملاء لمثل هذه النوعية من السيارات صغيرة للمغامرة بانتاجها.
وهذا الأمر محزن خاصة أن الشركة صنعت نسخة أولية واحدة من السيارة لاختبارها بثلاث محركات أحدهم محرك 1.4 لتر بشاحن توربيني بجانب محرك 1.75 لتر مستعار من الفارميو 4C بقوة 237 حصان وعزم دوران 350 نيوتن متر. ورغم صعوبة انتاج 500X Abarth ولكن باولو قال أن نسخة أكثر رياضية من السيارة الكروس أوفر الصغيرة قيد الانتاج وستتبع تصميم 500X S-Design وستنطلق في الشهور الـ12 المقبلة.
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غابت عارضة الأزياء كيندال جينر، هذا العام عن الظهور مع بدء أسبوع الموضة في نيويورك، حيث اختارت أن تقضي صباح الثلاثاء في باريس بعد أن اعترفت أنها تأخذ استراحة من العروض وتشاهد الحدث نصف السنوي من "الجانب الآخر". وبدت عارضة الأزياء الأميركية أنيقة بشكل نموذجي في فستان جذاب للغاية حيث ظهرت وهي تخرج من فندق فور سيزونز جورج الخامس في إحدى شوارع باريس. وأبرز فستان جينر القصير قوامها الرشيق، وانتعلت العارضة الشهيرة زوجًا من الصنادل العالية المستوحاة من الأزياء الرومانية، في حين أمسكت بحقيبة يد سوداء بتوقيع دار أزياء "شانيل". وتماشيًا مع مظهرها العصري والأنيق، اختارت النموذج لمسات من المكياج المنتقي من الألوان الناعمة وتركت شعرها الأسود منسدلا بطبيعته أسفل ظهرها وعلى كتفيها. وفي الليلة السابقة ، ظهرت "كيندال" مرتدية سترة سوداء وسروالا من جلد الثعبان بنفس اللون أثناء خروجها لتناول
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