فولكس فاجن تقدم سيارة جديدة في معرض أوتوماك فورميلا 2018

أيام قليلة وتنطلق فعاليات النسخة الخامسة والعشرين من معرض القاهرة الدولي للسيارات "أوتوماك فورميلا 2018"، والذي يبدأ في 26 سبتمبر الجاري ويستمر على مدار خمسة أيام متتالية.
نسخة هذه العام التي يتوقع أن تكون الأكبر في تاريخ المعرض كونها النسخة الفضية ويحتفل خلالها "أوتوماك فورميلا" بمرور 25 عامًا على نشأته، يشارك بها أكثر من 40 شركة متخصصة في صناعة وتسويق السيارات.
وأعلنت فولكس فاجن الألمانية أحد أبرز العلامات المشاركة في فعاليات 2018 من "أوتوماك فورميلا" أنها ستقدم لزوار جناحها ثلاثة طرازات مختلفة هي (تيجوان، وجولف، وباسات) وجميعها متاح حاليًا بالسوق المحلي.
كما أعلنت الشركة الألمانية عن تقديم سيارة فولكس فاجن أرتيون السيدان الفارهة التي تحل بديلا للسيارة CC في قائمة منتجات الشركة، والتي تم الكشف عن نسخة 2018 منها للمرة الأولى في معرض جنيف الدولي للسيارات الأخير.
ولم تكشف فولكس فاجن حتى الآن ما إذا كان طرح (أرتيون) خلال فعاليات "أوتوماك فورميلا" المقبل للعرض الجماهيري فقط، أم سيتم البدء في تسويقها بشكل تجاري وتنضم إلى عائلة فولكس في مصر.
وتقام نسخة العام الجاري لأول مرة في مركز مصر للمعارض الدولية (EIEC) بمحور المشير خلف مسجد القاهرة الجديدة، ذلك بعد 24 عامًا دون انقطاع عن مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.
ويشارك في النسخة الفضية من "أوتوماك فورميلا" إلى جانب فولكس فاجن كل من تويوتا ومرسيدس وبي إم دبليو وبيجو ونيسان وهيونداي وميني وإم جي وجاجوار وفورد وسيات ورينو وكيا وبورش وغيرها من الشركات العالمية.
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يبدو أن النجمة العالمية ليدي غاغا تسير على خطى أساطير عالم الفن، أمثال جانيت غينور وجودي غارلاند وباربرا سترايسند، إذ ظهرت بإطلالة مذهلة على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلمها الجديد "A Star Is Born" في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في دورته الـ43 لعام 2018، مساء الأحد. وصلت النجمة الأميركية الشهيرة مع الممثل برادلي كوبر الذي يخرج الفيلم ويشارك في بطولته، وبدت غاغا، البالغة من العمر 32 عاما بكامل أناقتها في فستان أسود كامل الطول من تصميم أرماني برايف من مجموعة خريف وشتاء 2018. ولم تتخلَّ غاغا عن القماش المخملي، وتميز فستانها الأسود الفاخر والضيق من الأعلى، بأنه يتّسع قليلا من الأسفل بأسلوب ملكي، ووضعت التول المنقط باللون الأسود المخملي حينا على رأسها، وأحيانا على كتفيها بكثير من الفخامة، إضافة إلى القبعة البراقة التي تغطي جزءا من الجبين بأسلوب البحارة لمنحها
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