بحضور كبار مدراء شركة لامبورجيني، دشنت لامبورجيني رسميًا سيارتها اوروس المتعدد الاستعمالات،التي تعد أول سيارة رياضية خارقة متعددة الاستخدامات، متبوءة بذلك موضعاً جديداً في قطاع الطرازات الفاخرة مع تلك السيارة الجديدة بالكامل والتي تعد مرجعاً ومعياراً للقوة والأداء وديناميكة القيادة، و تتمتع بتصميم لا مثيل له، بالإضافة إلى درجة عالية من الرفاهية وتعدد الاستخدام .

محمد شربتلي الرئيس التنفيذي للمجموعة أعرب عن سعادته بهذا الإطلاق الرسمي لواحدة من أهم العلامات الفاخرة على مستوى العالم وقال في الكلمة التي القاها بالمناسبة :” مرة أخرى تؤكد شركة ساماكو للسيارات على ريادتها في إستقطاب العلامات الفاخرة وبفضل من المولى عز وجل حصلنا مؤخراً على وكالة لامبورجيني الحصرية بالمملكة لتنضم الى الحلقة الفاخرة التي نحمل وكالتها من جهة ولنعزز شراكتنا الإستراتيجية مع هذه العلامات من جهة أخرى.”

كما أضاف: “لقد وضعنا كل إمكانياتنا المالية والخبرة الطويلة في إدارة العلامات الفاخرة لخدمة سيارات لامبورجيني وعملاءها، سواء على مستوى المراكز الخاصة المتطورة في المناطق الرئيسة بالمملكة (الرياض ، جدة والمنطقة الشرقية) إضافة الى مراكز خدمات ما بعد البيع، الصيانة والعناية بالعملاء، وسوف تلمسون هذا الإهتمام بإذن الله”.

وقال أندريا بالدي، الرئيس التنفيذي لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في لامبورجيني العالمية : “نحن متحمسون لوجودنا هنا في جدة لأول مرة في لإطلاق السوبر SUV لامبورجيني أوروس، في المملكة العربية السعودية، بعد أن عينا ساماكو مؤخرا كشريك جديد لنا في المملكة، نتطلع إلى الإحتفال بهذا الحدث الهام في تاريخ لامبورجيني وهذه الشراكة الجديدة في الشرق الأوسط”.

تتميز لامبورجيني أوروس بمحرك توربو مزدوج V8 بسعة 4.0 لتر بقوة تبلغ 650 حصان، وعزم يصل إلى 850 نيوتن-متر، يرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات يسمح لـ أوروس بالانطلاق من 0 إلى 100 كم/س في 3.6 ثانية وإلى 200 كم/س في 12.8 ثانية قبل أن تصل إلى سرعتها القصوى البالغة 305 كم/س.

إن تصميمها المتميز على طراز الكوبيه المنخفض وأسلوبها المتحكم على الطريق يخفيان راحة كبيرة في القيادة، وارتفاع أعلي عن الطريق، ومساحة واسعة داخل السيارة نفسها وذلك مع تمتعها بأحدث التقنيات. توفر أوروس قيادة سهلة في المدينة وأقصى قدر من الراحة أثناء الرحلات الطويلة والأداء العالي للسيارات الرياضية الخارقة، على الطريق ومسار سباقات السيارات على حد سواء، بالإضافة إلي تنوع قدراتها أثناء القيادة على الطرق الوعرة في مجموعة من البيئات المختلفة . وتتمتع لامبورجيني أوروس بشخصية مزدوجة : فهي متعددة الأبعاد، فيمكنها أن تكون رياضية أو أنيقة بحسب قدر رغبة المالك، كما يمكن استخدامها أيضاً كسيارة يومية فاخرة أو لكونها توفر تجربة رياضية فائقة ومثيرة .

الجدير ذكره بأنه سيتم تسليم أول عميل لامبورجينيأوروس في المملكة العربية السعودية في سبتمبر 2018.