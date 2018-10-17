كل ما تريد معرفته عن شفروليه كورفيت zr1 2019

حققت سيارة شفورليه كورفيت المزيد من الأداء والتسارع، وأصبحت من أبرز السيارات الموجودة على الساحة، وقررت إطلاق سيارتها ZR1 بمواصفات وتصاميم مذهلة.

وتخلت الشركة عن غالبية خطوطها لتستبدلها بخطوط أكثر حدة وقوة، وبخاصة في المقدمة مع المصد الجديد الذي يضم فتحات تهوية ضخمة تسمح بمرور الهواء للمحرك مع أجنحة عملاقة من الكاربون فايبر تعزز ارتكازية السيارة وتمنحها أداء أكثر شراسة في المنعطفات وعلى السرعات المرتفعة.

كذلك يأتي غطاء المحرك أكبر من المعتاد مع منطقة وسطية تحمل فتحة تهوية إضافية من الكاربون فايبر لتغذية المحرك وتبريده، إضافة إلى المصابيح العاملة بالـ LED المألوفة لكورفيت.

على الجانبين تأتي الخطوط بمزيد من الحدة، وبخاصة مع العجلات المعدنية الجديدة على شكل نجمة المطلية باللون الأسود، وفتحات التهوية خلف العجلات الامامية التي تتخلص من الهواء الساخن بعيدا عن البدن، وكذلك فتحات التهوية أمام العجلات الخلفية التي تبرد المكابح القوية في الخلف.

أما الواجهة الخلفية فتضم الجناح الضخم والذي لا يمكن أن تخطأه عيناك، مع المصابيح الانيقة العاملة بالـ LED والتي تجعلك تميز كورفيت من على بعد أميال، والمصد كبير الحجم الذي يضم فتحات العادم الرباعية في المنتصف، وفتحات التهوية الكبيرة على الجانبين، وكذلك مشتت الهواء السفلي الكبير.

وداخل المقصورة الداخلية تخلت كورفيت عن مقاعدها الاعتيادية واستبدلتها بمقاعد تسابقية تحتضن السائق والراكب لتدعمهم خلال القيادة السريعة وتوفر لهم مستوى متميز من الأمان خلال الانطلاق، إضافة إلى الكسوة الالكانتارا التي تسيطر على المقصورة.

كذلك تأتي السيارة مزودة بتطعيمات من الكاربون فايبر، وقائمة من التجهيزات المتميزة، مع الاحتفاظ بالنظام المعلوماتي والعدادات الرقمية التي تجعل القيادة أكثر متعة.

وتعمل شفروليه كورفيت ZR1 بمحرك V8 من عائلة العضلات التاريخية العريقة LT، ويسمى LT5.

وهو محرك سعة 6.2 لتر ذو شحن فائق (سوبر تشارجر) وتصل قوته إلى 755 حصان وعزمه إلى 969 نيوتن.متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي رياضي من 8 سرعات يدفع بالعجلات الخلفية إلى تسارع وأداء مذهل.

وتحقق السيارة مستوى ثبات متميز على السرعات المرتفعة بفضل الجناح الخلفي الجديد الذي يصل بوزن الارتكاز إلى 430 كجم كاملة على المحور الخلفي.