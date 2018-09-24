تويوتا توافق على دعم سياراتها بنظام أندرويد أوتو

بعد فترة طويلة من رفض ومماطلة شركة تويوتا اليابانية لدعم سياراتها بنظام أندرويد أوتو من جوجل، يبدو أن الأمور تسير في الاتجاه السليم لرأب الصدع وتوفير النظام ضمن سيارات الشركة الأكثر انتاجًا في العالم.

كانت الشركة قد دعمت نظام آبل المعروف باسم كار بلاي في سياراتها، لكنها استمرت بالتعامل على النقيض مع النظام الذي تقدمه جوجل.

وتعتبر تويوتا أكبر منتج للسيارات بالنسبة للعدد في العالم، وفي حال استطاعت جوجل إتمام الاتفاق معها على الأمر، فهي بذلك ستضمن دعم أكبر مجموعات السيارات في العالم، خاصة وأنها قبل أيام استطاعت الاتفاق مع تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي لدعم المزيد من السيارات بنظام مخصص، وهذا التحالف هو الأكثر بيعُا للسيارات في العالم، إلا أن تويوتا كشركة تتفوق في المبيعات بشكل منفرد على كل من شركات التحالف.

يُذكر أن الشركة دعمت نظام كار بلاي في سياراتها من طراز أفالون، كورولا هاتشباك، وراف4، لكن من غير المعلوم حتى الآن فيما إذا كانت ستدعم نفس السيارات بنظام أندرويد أوتو.