تويوتا توافق على دعم سياراتها بنظام أندرويد أوتو

بعد فترة طويلة من رفض ومماطلة شركة تويوتا اليابانية لدعم سياراتها بنظام أندرويد أوتو من جوجل، يبدو أن الأمور تسير في الاتجاه السليم لرأب الصدع وتوفير النظام ضمن سيارات الشركة الأكثر انتاجًا في العالم.
كانت الشركة قد دعمت نظام آبل المعروف باسم كار بلاي في سياراتها، لكنها استمرت بالتعامل على النقيض مع النظام الذي تقدمه جوجل.
وتعتبر تويوتا أكبر منتج للسيارات بالنسبة للعدد في العالم، وفي حال استطاعت جوجل إتمام الاتفاق معها على الأمر، فهي بذلك ستضمن دعم أكبر مجموعات السيارات في العالم، خاصة وأنها قبل أيام استطاعت الاتفاق مع تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي لدعم المزيد من السيارات بنظام مخصص، وهذا التحالف هو الأكثر بيعُا للسيارات في العالم، إلا أن تويوتا كشركة تتفوق في المبيعات بشكل منفرد على كل من شركات التحالف.
يُذكر أن الشركة دعمت نظام كار بلاي في سياراتها من طراز أفالون، كورولا هاتشباك، وراف4، لكن من غير المعلوم حتى الآن فيما إذا كانت ستدعم نفس السيارات بنظام أندرويد أوتو.
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عادت عارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر، إلى مدرج عروض الأزياء من جديد بعد تغيبها عن جميع العروض خلال أسبوع الموضة في نيويورك، وأثبتت جينر أنها لا تزال واحدة من أفضل عارضات الأزياء في عالم الموضة، عندما ظهرت في عرض أزياء "ميسوني" لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو. وأبهرت عارضة الأزياء التي تعتبر ضمن الأسماء التي تحتل الـ 3 مراكز الأولى لدى ترشيحات أهم مصممين الأزياء في العالم، الحضور بارتدائها سترة متناسقة الجمال أثناء دخولها منصة "ميسونى" إلى جانب عارضتي الأزياء الأميركيتين من أصول فلسطينية جيجي وبيلا حديد. وعلى الرغم من تألق المنافستين الأميركيتين، تبدو عارضة الأزياء الجميلة جينر، واثقة من جذب عيون الجميع إليها، وهي تختال في زي هادئ الألوان. وأضافت جينر إلى رونقها بارتدائها صندل مزين بمساحات من الفراء الرمادية، كما زينت عنقها بمنديل جميل يحيط به. واكتمل
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