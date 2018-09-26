رئيس دايملر الألمانية يستقيل من منصبه

أكدت شركة دايملر الألمانية العملاقة للسيارات أن ديتر زيتشه، رئيس مجلس إدارة الشركة، سوف يستقيل من منصبه في مايو عام 2019 وذلك بعد أكثر من 13 عاما في هذا المنصب.
ومن المقرر أن يخلف تسيتشه في منصبه أولا كيلينيوس، الرئيس الحالي لقطاع التطوير بالشركة.
وقالت الشركة اليوم الأربعاء أن تسيتشه سيتخلى عن مقعده في مجلس إدارة الشركة وعن رئاسة قطاع مرسيدس بنز كارس للسيارات الخاصة بنهاية الجمعية العمومية للشركة لكي يتسلم بعد "فترة تبريد" تستمر عامين رئاسة مجلس الإشراف على الشركة من مانفريد بيشوف الذي تنتهي فترة توليه المنصب عام 2021.
وبلغ تسيتشه الحاصل على الدكتوراه في الهندسة عامه الخامس والستين في مايو الماضي، وكان عقده كرئيس مجلس إدارة دايملر ينتهي رسميا أواخر عام 2019.
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ظهرت الممثلة الأميركية ليا ميشيل، بإطلالة أنيقة في العرض الخاص لفيلم الموسيقى والدراما "A Star is Born"، والذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، ترويجًا واستعدادًا لطرح الفيلم تجاريًا مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وكانت ليا ميشيل "متحمسة للغاية" لحضور العرض الأول للفيلم، وارتدت النجمة البالغة من العمر 32 عامًا، فستانًا طويلًا مزخرفًا باللون الفضي يتميز بفتحة صدر على شكل حرف "V" ورباط من الخلف، وتخفي تنورة الفستان حذائها بينما تمشي بخطوات واثقة على السجادة الحمراء. وحرص النجم العالمي برادلي كوبر وبطلة فيلمه ليدي غاغا، على حضور الفعالية إلى جانب تواجد عدد كبير من نجمات السينما والتلفزيون الشابات بالعرض الخاص للفيلم أبرزهم: جوليان هوف، هانا هارت، جيجي جورجيوس، ناتس جيتي، أوجست جيتي، وريمي كروز، وظهروا بعدد من الإطلالات الأنيقة، كما التقطوا عددًا من الصور التذكارية على السجادة الحمراء للعرض الخاص. وتدور
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