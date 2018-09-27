أندرويد أوتو وكار بلاي على سيارات جاكوار ولاند روفر في العام القادم

أعلن كل من شركتي جاجور ولاند روفر خطتهما لإضافة نظامي كار بلاي من آبل وجوجل من أندوريد أوتو لسياراتها، ووفقا موقع MacRumors، فقد أكد الناطق الرسمي أن كل من نظامي كار بلاي وأندرويد أوتو سيكونا متوفرين على مركباتهم خلال العام القادم، حيث ستكون مجهزة بأنظمة تحكم Touch Pro أو Touch Pro Duo.
وستتوفر خدمات كلا المنصتين بشكل اختياري كحزمة على الهاتف الذكي، والتي سيبدأ سعرها من 280$ وسترتفع تبعاً لطراز السيارة، ولا يوجد للحظة أي معلومات عن تاريخ توفر هذه الخصائص والميزات في الولايات المتحدة، لكن يبدو أن الإطلاق سيكون في الممكلة المتحدة في البداية.
وكان من المفترض أن تتم هذه الخطوة في وقت سابق لكن على أي حال خطوة جيدة، ستستوجب على جاكوار ولاندروفر توفير أنظمة وأدوات ترفيه حديثة لضمان الرفاهية في مركباتهم، والميزة الجيدة في هذه المنصات اليوم خرائط جوجل، والتي يملك السائق الحرية في اختيار أي نظام للملاحة يود أن يستعمل بعد دعم خرائط جوجل لكار بلاي.
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احتلّت عارضة الأزياء الأميركية كيندال جينر، مكانا مهما في عالم عروض الأزياء بسبب جمال ملامحها الاستثنائي وطول قامتها الممشوقة، عوضا عن الشهرة التي حصدتها في برنامج تلفزيون الواقع Keeping Up With The Kardashians، وجذبت الانتباه كعادتها خلال موسم أسبوع الموضة في باريس لتظهر من جديد بإطلالة أنيقة بعد مغادرتها فندقها الأربعاء للتجول في أحد الشوارع الباريسية. وجذبت جينر البالغة من العمر 22 عاما، الأنظار وعدسات المصورين وكانت ترتدي بدلة هولندية باللون النابض بالحياة مع زوج من الصنادل بنفس اللون ذات كعب عال، قبل ظهورها بأزياء أنيقة بيضاء بالكامل في نفس اليوم. صففت عارضة الأزياء الشهيرة شعرها الأسود في شكل كعكة، بينما وضعت مكياجا خفيفا ولمسة من أحمر الشفاة الوردي، ولم تظهر جينر في أي عرض خلال أسبوع الموضة في نيويورك، الذي اختتم في وقت سابق من هذا الشهر، لكنها سارت عللا
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