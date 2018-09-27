أندرويد أوتو وكار بلاي على سيارات جاكوار ولاند روفر في العام القادم

أعلن كل من شركتي جاجور ولاند روفر خطتهما لإضافة نظامي كار بلاي من آبل وجوجل من أندوريد أوتو لسياراتها، ووفقا موقع MacRumors، فقد أكد الناطق الرسمي أن كل من نظامي كار بلاي وأندرويد أوتو سيكونا متوفرين على مركباتهم خلال العام القادم، حيث ستكون مجهزة بأنظمة تحكم Touch Pro أو Touch Pro Duo.

وستتوفر خدمات كلا المنصتين بشكل اختياري كحزمة على الهاتف الذكي، والتي سيبدأ سعرها من 280$ وسترتفع تبعاً لطراز السيارة، ولا يوجد للحظة أي معلومات عن تاريخ توفر هذه الخصائص والميزات في الولايات المتحدة، لكن يبدو أن الإطلاق سيكون في الممكلة المتحدة في البداية.

وكان من المفترض أن تتم هذه الخطوة في وقت سابق لكن على أي حال خطوة جيدة، ستستوجب على جاكوار ولاندروفر توفير أنظمة وأدوات ترفيه حديثة لضمان الرفاهية في مركباتهم، والميزة الجيدة في هذه المنصات اليوم خرائط جوجل، والتي يملك السائق الحرية في اختيار أي نظام للملاحة يود أن يستعمل بعد دعم خرائط جوجل لكار بلاي.