فولفو ونفيديا يتعاونان لتطوير سيارات ذاتية القيادة

تعاونت شركة "فولفو" مع شركة "نفيديا"، لتطوير سيارات ذاتية القيادة متصلة بالإنترنت، ومن المقرر طرحها بداية العام المقبل.

وتعتمد نواة الكمبيوتر على تقنية (DRIVE AGX Xavier) من نفيديا، وهو ما سيسمح لفولفو بتطبيق منصة حوسبة متقدمة لسياراتها الجديدة على منصة المركبات العتيدة المزودة بقاعدة العجلات المرنة (Scalable Product Architecture 2) المقبلة (SPA 2).

وسوف تستخدم منصة الحوسبة الجديدة تقنيات نفيديا المتقدمة في الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى قدرة الحوسبة، التي لا تضاهى، وهو ما يسمح لفولفو باتخاذ خطوات كبيرة إلى الأمام في سعيها نحو تطبيق أنظمة دعم السائق المتقدمة وتقنية إدارة الطاقة وخيارات إضفاء الطابع الشخصي داخل السيارة.

ومن خلال إضافة إمكانات منظور نطاق 360 درجة المتقدم ونظام مراقبة السائق، فإن نواة الكمبيوتر سوف تساعد فولفو من دون أي مخاطر على تقديم سيارات ذاتية القيادة بالكامل.

وسوف يستنسخ نموذج (SPA 2) كل المزايا الموجودة في بنية سلفه (SPA) ويضيف إليه تقنيات الجيل المقبل في مجالات مثل الكهرباء والاتصال بشبكة الإنترنت والقيادة الذاتية المستقلة.

وتلعب نواة الكمبيوتر دورا أساسيا في هذه العملية، وتوفر طريقة أسهل بكثير للتحديثات المباشرة المنتظمة للبرامج.