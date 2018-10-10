كشف تقرير جديد أن مجلس إدارة مرسيدس قرر إستمرار SL بجيل جديد بالرغم من هبوط مبيعاتها في الجيل الحالي، ولكن مجلس إدارة الشركة الألمانية قرر إعطاء السيارة فرصة جديدة والتي ستشهد تغييرات عدة.

مجلس إدارة مرسيدس قرر توكيل قسم AMG بتطوير الجيل الجديد من SL التي سيتم إنتاجها على قاعدة عجلات MSA وستحمل محرك هجين وستصل للأسواق بحلول العام 2020.

من المتوقع أن تمتلك الفئة الأساسية SL450 EQ محرك 6 سلندر سعة 3.0 لتر تيربو ومحرك آخر كهربائي بقوة 22 حصان لتصبح القوة الإجمالية للمحركات هي 387 حصان، بينما فئة SL53 ستكون بمحرك قوته 450 حصان وأعلى الفئات SL 63 بمحرك V12.