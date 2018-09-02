يبدو أن العاملين في مرسيدس لا يستطيعون إخفاء حماسهم حول أول سيارة كهربائية بالكامل من الشركة، فقد أطلقت مرسيدس هذا الأسبوع عدة فيديوهات تشويقية قبل الكشف عن النسخة الإنتاجية لـ EQC التي كشفت عن نسختها الإختبارية قبل عامين.
النسخة الإنتاجية تتشابه إلى حد كبير مع النسخة الإختبارية، إلا أن بعض التعديلات البسيطة مثل المصابيح الأمامية وتحويل المرآة الجانبية إلى مرآة تقليدية بدلاً من كاميرات مزودة بشاشات في النسخة الإختبارية.
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ظهر أبطال فيلم الإثارة والفانتازيا "Suspiria" للمخرج الإيطالي لوكا جواديجنينو، المشارك بالمسابقة الرسمية، لجزيرة الليدو، في فاعليات الدورة الـ 75 لمهرجان فينيسيا السينمائي، والذي تستمر فاعلياته حتى الـ 8 من الشهر الجاري، حيث خطفت النجمة الشهيرة داكوتا جونسون، الأنظار لإطلالتها الأنثوية الساحرة في أحدث إطلالةٍ لها في أثناء حضور جلسة تصويرية قبل العرض الأول لفيلمها الجديد في مهرجان البندقية السينمائي. وتألّقت الممثلة الأميركية، التي اشتهرت بدور "أنستازيا" في سلسلة أفلام "فيفتي شايدز" Fifty Shades، بفستان أبيض من الدانتيل بدون أكمام أعادنا إلى حقبة نجمات هوليوود سابقًا، واعتمدت إكسسوارات بسيطة مع نظارات شمسية أنيقة لتنهي إطلالتها بحذاء كريمي ذو كعب عال، ووضعت المكياج الجذاب الناعم، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على كتفيها وظهرها. وبدا النجوم المشاركين في الفيم في حالة معنوية كبيرة وتجمعوا معًا لالتقاط الصور بينما حرص كل منهم ارتداء الأزياء الملفتة
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