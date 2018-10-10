تعتبر سبورتاج واحدة من أكثر السيارات المميزة التي تقدمها كيا بالسوق المحلي وذلك من خلال وكيلها في السوق المصري الشركة المصرية للتجارة والتوكيلات EIT، وهذه قائمة بأسعار الفئات المتاحة محليا من موديل 2019 من هذه السيارة على الترتيب:

- فئة LX – متاحة بسعر 455 ألف جنيه مصري.

- فئة LX FO – متاحة بسعر 480 ألف جنيه مصري.

- فئة Highline – متاحة بسعر 525 ألف جنيه مصري.

- فئة Topline – متاحة بسعر 560 ألف جنيه مصري.

جدير بالذكر أن هذه الفئات تشترك جميعا في محرك واحد، وهو محرك 4 اسطوانات بسعة 1600 سي سي، وتبلغ قوته 140 حصان وعزمه 165 نيوتن متر تقريبا، كما تبلغ سعة خزان الوقود بالسيارة 62 لتر.

وتتضمن التجهيزات الأساسية الموجودة بالفئة الأولى من السيارة وسادة هوائية للسائق، ومكابح مانعة للانغلاق، وإطارات بأطواق (جنوط) رياضية 16 بوصة، وتكييف هواء، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبلوتوث، وراديو يضم 6 سماعات، وريموت لغلق الأبواب والنوافذ عن بعد.