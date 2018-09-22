أودي تتعهد بإطلاق 12 سيارة كهربائية بالكامل بحلول عام 2025

خلال مؤتمر الكشف عن e-tron، أول سيارة كهربائية في تاريخ أودي، أعلنت الشركة الألمانية أنه بحلول العام 2025 ستقوم بإطلاق 12 سيارة كهربائية بالكامل والتي ستشكل ثلث المبيعات الكلية للشركة.

هذا العام سيشهد الكشف عن أول سيارتين هي e-tron و e-tron Sportback عالية الأداء، وذكرت أودي أن سياراتها الكهربائية ستشمل جميع أنواع السيارات وستستخدم قاعدة عجلات MLB الجديدة في معظم سياراتها الكهربائية التي ستكون بنظام الدفع الرباعي.