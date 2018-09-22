أودي تتعهد بإطلاق 12 سيارة كهربائية بالكامل بحلول عام 2025

خلال مؤتمر الكشف عن e-tron، أول سيارة كهربائية في تاريخ أودي، أعلنت الشركة الألمانية أنه بحلول العام 2025 ستقوم بإطلاق 12 سيارة كهربائية بالكامل والتي ستشكل ثلث المبيعات الكلية للشركة.
هذا العام سيشهد الكشف عن أول سيارتين هي e-tron و e-tron Sportback عالية الأداء، وذكرت أودي أن سياراتها الكهربائية ستشمل جميع أنواع السيارات وستستخدم قاعدة عجلات MLB الجديدة في معظم سياراتها الكهربائية التي ستكون بنظام الدفع الرباعي.
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تألقوا معًا في عام 2007 في الفيلم الكوميدي "Superbad"، وفي ليلة الخميس ، برهنت النجمة العالمية إيما ستون، والممثل الكوميدي جونا هيل، على أن صداقتهما لا تزال قوية، حيث إنهما ظهرا معًا على السجادة الحمراء في نيويورك للاحتفال بعرض مسلسلهما الجديد "Maniac" على شبكة "نيتفليكس". وتبادل الاثنان بعض النكات على السجادة الحمراء، وتعالت أصوات ضحكاتهم أمام المصورين، وبدت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 29 عامًا ، أنيقة حيث ارتدت فستانًا باللون النحاسي المعدني وتركت شعرها الأحمر منسدلًا أسفل ظهرها وكتفيها في تجعيدات مذهلة. وأكملت الممثلة، التي فازت بجائزة الأوسكار عن فيلم "La La Land"، إطلالتها بماكياج العيون الدخاني ولون الشفاه الأحمر الداكن، أما جونا، البالغ من العمر 34 عامًا، اختار بدلة سوداء بالكامل، مكونة من قميص وربطة عنق سوداء مع بدلة من قطعتين ونظارات رياضية وجميعهم باللون الأسود. وتدور أحداث المسلسل
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