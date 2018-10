نقدم لكم في السطور التالية أبرز مواصفات وأسعار أفراد عائلة "X" من بي إم دبليو:

تتوفر سيارة بي إم دبليو X1 في السوق المصري بفئتين من التجهيزات، وكلاهما مزود بمحرك رباعي السلندرات سعة لترين بقوة 192، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات، ويبلغ سرعتها القصوى 225 كم.

وتمتلك السيارة باقة متنوعة من أنظمة الأمان والسلامة يأتي في مقدمتها نظام الوسائد الهوائية ونظام فرامل ABS وتوزيع اليكتروني للفرامل EBD ونظام إيموبليزر ضد السرقة ومثبت سرعة وزر تشغيل وإطفاء المحرك، بالإضافة إلى عدد من وسائل الترفيه ومنها كمبيوتر رحلات وفرش جلدي للمقاعد وعجلة القيادة، فضلًا عن نظام صوتي متطور.

ويبدأ السعر الرسمي للفئة الأولى موديل 2019 من السيارة 760.000 جنيه، أما الفئة الثانية الرياضية فيبلغ سعرها 850.000 جنيهًا.

تعد سيارة X2 موديل 2019 أحدث فرد في عائلة X من بي إم دبليو في السوق المحلي، وتقدم لعملاء الشركة الألمانية بفئتين من التجهيزات، وتم تزويد الفئتين بمحرك رباعي السلندرات سعة 1.5 لتر بقوة 140 حصان وسرعة قصوى 205 كم/س، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات.

السيارة مزودة بوسائد هوائية أمامية ونظام فرامل ABS ومصابيح الأمامية LED أمامية وخلفية وفوانيس ضباب أمامية، بالإضافة إلى برنامج توزيع اليكتروني للفرامل EBD وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP ومثبت سرعة وعجلة قيادة يمكن التحكم بها.

ويبلغ سعر الفئة الأولى A/T Exclusive من السيارة 710.000 جنيه، فيم يصل سعر الفئة A/T M-Sport الثانية 820.000 جنيهًا.

سيارة X3 الرياضية متعددة الاستخدامات بشكلها الجديد متاحة في مصر بفئتين من التجهيزات، ويبلغ سعر الفئة الأولى A/T X-Line New Shape مليون و375.000 جنيه، أما الفئة A/T M-performance New Shape فيبلغ سعرها الرسمي مليون و650.000 جنيه.

وتمتلك الفئة الأولى من X3 محرك رباعي السلندرات سعة 2.0 لتر بقوة 252 حصان عند 5000 لفة في الدقيقة وبسرعة قصوى تصل إلى 210 كم/س، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات.

أما الفئة الثانية من السيارة فتم تزويدها بمحرك سداسي السلندرات سعة 3.0 لتر وبقوة حصانية تصل إلى 360 حصان، وينقل الحركة إلى المحاور ناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات.

سيارة بي إم دبليو X6 موديل 2019 هي الأغلى بعائلة "X" في مصر، حيث يبلغ سعرها الرسمي مليونين و50.000 جنيه، وتتوفر في الأسواق المحلية بفئة واحدة من التجهيزات مزودة بمحرك مكون من 8 سلندرات سعة 4400 سي سي بقوة 450 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات.

وتمتلك X6 رباعية الدفع تجهيزات عديدة، أبرزها الكراسي الكهربائية وجنوط رياضية مقاس 20 وعجلة قيادة يمكن التحكم بها أوتوماتيكيا مكسوة بالجلد وقفل مركزي للأبواب وصوت تنبيهي فى حالة عدم غلق السيارة والتحكم في ارتفاع كرسي السائق كهربائيًا ومخرج كهرباء بالشنطة الخلفية وفتحة سقف كهربائية وكشافات أمامية حساسة للإضاءة وحزام أمان خلفي وكاميرا خلفية.

ومن تجهيزات الأمان القياسية بالسيارة نظام فرامل ABS وتوزيع اليكتروني للفرامل EBD وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP ونظام إيموبليزر ضد السرقة وفوانيس ضباب أمامية وخلفية وإضاءة LED أمامية وخلفية ونظام الذكى لركن السيارة، بالإضافة إلى نظام صوتي يتكون من مشغل اقراص مدمجة ومدخل USB وبلوتوث.