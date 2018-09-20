فيراري تكشف عن سيارتين خارقتين محدودة الإنتاج

تمتلك فيراري تاريخ طويل من السيارات الفريدة، ولكل منها حكاية، لكن لم سبق أن قدمت فيراري شيئأ مثل سيارتي Monza SP1 وتوأمها Monza SP2.
تأتي كل من مونزا SP1 ومونزا SP2 بتصميم Speedster يتخلص من الزجاج والنوافذ بالكامل، مع مقدمة منخفضة ومصابيح حادة، ويمتاز التصميم بالإنسيابية وشريط LED نحيل للمصابيح الخلفية. وتمتاز مونزا SP1 بوجود مقعد واحد فقط، أما مونزا SP2 فتتسع لراكبين، وتتسم الداخلية بتصميم مبسط للغاية مع ترتيب أزار التحكم بإتقان في جهة السائق ولوحة معلومات مرتفعة أمامه.
كل شيء في فيراري مونزا SP1 و مونزا SP2 مذهل، تحمل كل من السيارتين محرك V12 يطلق 809 حصان، ويمكن لكل منهما تحقيق تسارع 0-100 كم/س في 2.9 ثانية وتسارع 0-200 كم/س في 7.9 ثانية، وتستطيعان بلوغ سرعات تتجاوز 300 كم/س ليشعر الراكب بإحساس سيارة فورمولا ون على الحلبة كما تقول فيراري.
اكتفت فيراري بوصف توأم مونزا بالمحدود دون تعيين العدد، ومع أن السيارتان مبنيتان على 812 Superfast إلا أننا لن تنفاجئ بسعر مضاعف لهاتين السيارتين.
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تعدّ ويني هارلو واحدة مِن عارضات الأزياء الأكثر طلبا خلال الفترة الحالية مِن أسابيع الموضة حول العالم، بعد أن ظهرت على منصات الأزياء في مدينة نيويورك ولندن، وتواصل أيضا حضورها المميز بأسبوع الموضة في ميلانو، إذ تألقت في عرض ربيع/ صيف 2019 لدار "Byblos" الشهيرة الأربعاء، إلى جانب العارضة الفرنسية ثيلان بلوندو. وبدت العارضة الكندية البالغة من العمر 24 عاما، بإطلالة مثيرة إذ ارتدت بنطلونا باللون الفضي اللامع ونسّقت معه بلوزة على شكل خلية النحل بنفس اللون، كما أضافت إلى طولها الذي يصل لـ5 أقدام و9 بوصات، زوجا من الأحذية الكاحل باللون الأبيض الباهت. وأكملت هارلو إطلالتها بإضافة لون مبهج لإبراز أزيائها مع ظلال العيون الزرقاء النابضة بالحياة، رغم أن باقي وجهها بدى خاليا تمامًا من المكياج، وكانت موهبة ويني في عرض الأزياء واضحة للغاية إذ صعدت على المدرج في ثقة
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