مرسيدس amg تغيّر إسم سيارتها الخارقة إلى one

بعد أشهر من إستخدام لقب Project One للسيارة الخارقة الجديدة من مرسيدس AMG، اعلن القسم بشكل رسمي أن النسخة الإنتاجية من السيارة الإختبارية سيطلق عليها One.

هذا الأسبوع شهد إقامة عرض خاص وحصري لملاك السيارة الذين قاموا بطلبها بشكل مسبق، وقامت مرسيدس بعرض نسخة نهائية من السيارة امامهم وهي إحدى النسخ الـ 275 التي سنتجتها والتي تكلف 2.6 مليون دولار للسيارة الواحدة والتي ستصل لملاكها إبتداءً من العام 2019.

يذكر أن مهندسين من فريق الفورمولا ون التابع لمرسيدس قد عملوا على One التي ستحتوي أيضاً على محرك فورمولا ون وهو V6 سعة 1.6 لتر تيربو بقوة تتجاوز 1000 حصان وتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 2.5 ثانية فقط.