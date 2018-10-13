أعلنت أوبل العالمية مؤخرا عن خطوط انتاجها من السيارات خلال الفترة القادمة، حيث تبين من خلال هذا الإعلان أن الشركة تخطط لوقف انتاج أكثر من موديل منهم سيارتها كاسكادا المكشوفة، وهي سيارة متاحة بالسوق المصري.

كذلك أكدت الشركة وقفها لسيارات أخرى منها أدم المدمجة الصغيرة وهي أيضا متواجدة بالسوق المصري، بالإضافة لسيارتها كارل المتاحة بعدة أسواق أوروبية ويتم طرحها في انجلترا تحت اسم فوكسهول فيفا.

وأكدت الشركة الألمانية أن هذه السيارات الثلاثة لن يتم انتاج جيل جديد منهم، وأن مبيعاتهم ستستمر حتى نهاية عام 2019 القادم فقط، وبعد ذلك ستقدم الشركة موديلات جديدة تماما بفئات أخرى من السيارات المطلوبة بشكل كبير في الأسواق العالمية.