كشفت تقارير أن إدارة تنظيم بطولة الفورمولا ون تجري محادثات مع الحكومة الفيتنامية حول إضافة جولة جديدة لبطولة العالم للفومولا ون لتصبح 22 جولة سباق.

في حال توصل الطرفان إلى إتفاق فإنه من الممكن أن يجرى السباق على الحلبة الجديدة في موسم 2020، وذكر التقرير أن السيد Charlie Whiting رئيس سباقات الفورمولا ون قد زار موقع الحلبة وسيكشف عن التفاصيل بشكل رسمي بعد شهر من الآن.

سباقات الفورمولا ون بدأت بالإعتماد على 21 جولة إبتداءً من موسم 2016 بعدما كانت 19 جولة قبل ذلك، ومن المتوقع أيضاً إضافة المزيد من الجولات في المستقبل بعد ترشيح عدة مناطق لإقامة السباق على رأسها مدينة ميامي الأمريكية.