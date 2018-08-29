كل ما تريد معرفته عن سيارة ستروين ds 7 كروسباك الفرنسية

لقد حرص الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" خلال حفل تنصيبه رئيسًا للبلاد في مايو 2017، على استقلال سيارة فرنسية الصنع بالكامل من إنتاج تحالف بيجو-سيتروين.
ووقع اختيار ماكرون على سيارة (ستروين DS 7 كروسباك) لتكون السيارة الرئاسية التي تقله خلال مراسم التنصيب في شوارع باريس ووصولًا إلى باحة قصر الإليزيه، وذلك بهدف دعم الصناعات الفرنسية.
وتتوفر سيارة "ستروين DS-7 كروسباك" موديل 2019 الـSUV متعددة الاستخدامات والتي يبلغ طولها 4.57 مترًا في الأسواق المصرية بثلاث فئات مختلفة التجهيزات، وهي مزودة بمحركPureTech رباعي السلندرات سعة 1.6 لتر بقوة 165 حصان وسرعة قصوى 227 كم/س، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.
وتم بناء السيارة التي خرجت من رحم تحالف "بيجو-سيتروين" على منصة سيارة بيجو 5008 بنظام جر أمامي، ويبلغ ارتفاعها عن الأرض 191 مم، ما يجعلها ملائمة لتكون سيارة عائلية وتصلح للسير في الطرق المصرية.
وتمتاز ستروين DS-7 كروسباك بباقة كبيرة من وسائل الأمان القياسية والاستثنائية، يأتي في مقدمتها نظام فرامل ABS ونظام توزيع إليكتروني للفرامل EBD وبرنامج ESP للتوازن الإلكتروني ووسائد هوائية أمامية وخلفية ومثبت سرعة وكاميرا خلفية وكشافات أمامية حساسة للإضاءة ونظام ذكى لركن السيارة ومصابيح أمامية وخلفية LED يمكن التحكم بها وفوانيس ضباب أمامية وخلفية.
كما يتوفر بالسيارة العديد من الكماليات أبرزها فرش الجلد للمقاعد وعصا ناقل الحركة وعجلة القيادة، والتحكم في الكراسي كهربائيا وفتحة سقف بانوراما كهربائية، ومساند يد مكيفة وأدراج تخزين أمامية وخلفية ومساحات زجاج أمامية حساسة للأمطار.
أما وسائل الترفيه المتاحة داخل مقصورة "السيارة الرئاسية" ففي مقدمتها كمبيوتر للرحلات وشاشة تحكم تعمل باللمس مقاس 10 بوصة ونظام صوتي بمشغل أقراص مدمجة MP3/DVD ومدخل AUX وUSB وبلوتوث ونظام زر تشغيل / إيقاف المحرك.
ويبلغ السعر الرسمي للفئة الأولى A/T Be Chic من السيارة في السوق المصري 660.000 جنيه، والفئة الثانية A/T Performance سعرها 760.000 جنيه، أما الفئة الثالثة الكاملة من السيارة فيبلغ سعرها 790.000 جنيه.
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ظهرت المُغنية العالمية ليدي غاغا، بإطلالة جريئة، عندما كانت في طريقها لاستديو"Paris' Photo" في العاصمة الفرنسية باريس. وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن الاطلالات الصادمة والغريبة، بعد أن وصلت إلى عمر الـ30، إلا أنه على ما يبدو فقد عادت ليدي غاغا إلى طبيعتها فقد جذبت الأنظار إلى اطلالتها الأخيرة في باريس، حيث ظهرت ترتدي معطفا من البولي كلوريد الفينيل الأنيق مع حزام معدني أخضر رائع منسق مع الجزء العلوي تحته معطفها. وصففت شعرها على شكل كعكة صغيرة عند مؤخرة رقبتها وكانت تبرز مظهرها الطبيعي الجميل باستخدام المكياج البسيط. وتزينت بالأقراط الضخمة ذات الأحجار الملونة التي تنسق مع ألوان ملابسها، وأكملت غاغا إطلالتها بزوج من أحذية الكاحل السوداء ذات كعب ضخم وعال بينما كانت تمسك بحقيبة يد أنيقة بحلقة ذهبية لإضفاء مظهر مثالي. وقبل رحلتها إلى باريس بفترة وجيزة، ظهرت النجمة الشهيرة
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