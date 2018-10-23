سيارات بي إم دبليو الهجينة ستحافظ على لغة تصميم الشركة الرئيسية

تحدث رئيس قسم التصميم في بي ام دبليو حول مستقبل تصاميم سيارات الشركة، خصوصًا الهجينة والتي أثارت التساؤولات حول قدومها بتصماميم غريبة مثل سيارات قسم بي إم دبليو i, أو بدون تفاصيل ومتعة قيادة بقية سيارات الشركة.

حيث أكد بأن سيارات بي ام دبليو الهجينة و الكهربائية من الفئات الرئيسية ستأتي بنفس تصاميم الفئات الأساسية، وأكد أن التصاميم مازالت تصير إعجاب العملاء ولن يحاولوا تغييرها بشكل جذري.

الطفرة الوحيدة في التصميم كانت من نصيب كل من i8 و i3، والتي أعطتها بي ام دبليو تفاصيل و تصاميم مستقبلية ومتطورة لقدومهم من قسم بي إم دبليو i.