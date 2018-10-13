كشفت فولكس فاجن رسمياً عن باسات 2019 الجديدة كلياً بالمواصفات الصينية، وقد حصلت على تغييرات جذرية مقارنة بالسابق.

حيث تأتي مستندة على منصة MQB، ما يجعل السيدان المتوسطة أكبر، حيث زاد طولها 60 ملم إلى 4,993 ملم مع عرض 1,836 ملم، ارتفاع 1,469 ملم، قاعدة عجلات 2,871 ملم.

لدى باسات لغة تصميم مستوحاة من أرتيون وفايدون، حيث واضح رُقيّها وكذلك اتساع مقصورتها الخلفية، كما لديها مصابيح أمامية LED قياسية، لوحة عدادات قياسات وشاشة لمسية للمعلومات والترفيه 10.25 إنش.

المزايا القياسية الأخرى يتضمنها مقاعد أمامية تعمل بالطاقة، نظام مكيّف أوتوماتيكي منطقتين، مثبت سرعة متكيّف، تنبيه الاصطدام، مساعد الركن، بالإضافة لإتاحة المقاعد بجلد مثقوب بالتدفئة والتبريد.

ستتاح السيدان المتوسطة بمحرك TSI سعة 2 لتر قوة 186 أو 220 حصان مع جير DSG من 7 سرعات، كما ستتوفر نسخة هجينة تشحن بالقابس بمحرك TSI سعة 1.4 لتر مع موتور كهربائي قوتهما 211 حصان وعزم دوران 400 نيوتن.متر.

هذا وسيتم بناء باسات 2019 في الصين بالتعاون بين سايك وفولكس فاجن، على أن تطرح بالأسواق العالمية خلال العام المقبل.