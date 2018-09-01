من خلال معرض موسكو 2018 للسيارات كشفت رينو الفرنسية عن سيارتها الجديدة أركانا من فئة سيارات SUV الكوبيه، وهي سيارة ستبدأ في انتاجها خلال عام 2019 القادم.

وستقدم رينو هذه السيارة حصريا بسوق السيارات الروسي، وهو السوق الذي سيطرت عليه الشركة الفرنسية بشكل كبير في 2017، وحصلت خلاله رينو على ثلث المبيعات الكلية للسيارات داخل روسيا، لذلك أرادت الشركة أن تعزز تواجدها هناك بهذه السيارة الجديدة التي لن يتم إطلاقها بسوق السيارات الأوروبي.

وذكرت رينو أن هذه السيارة مازالت مجرد نموذج، وذلك بالرغم من تأكيدها على نتاجها خلال عام 2019، لذلك لم تطلق الشركة في الوقت الحالي أي معلومات عن مواصفات محرك هذه السيارة الجديدة.