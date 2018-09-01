من خلال معرض موسكو 2018 للسيارات كشفت رينو الفرنسية عن سيارتها الجديدة أركانا من فئة سيارات SUV الكوبيه، وهي سيارة ستبدأ في انتاجها خلال عام 2019 القادم.
وستقدم رينو هذه السيارة حصريا بسوق السيارات الروسي، وهو السوق الذي سيطرت عليه الشركة الفرنسية بشكل كبير في 2017، وحصلت خلاله رينو على ثلث المبيعات الكلية للسيارات داخل روسيا، لذلك أرادت الشركة أن تعزز تواجدها هناك بهذه السيارة الجديدة التي لن يتم إطلاقها بسوق السيارات الأوروبي.
وذكرت رينو أن هذه السيارة مازالت مجرد نموذج، وذلك بالرغم من تأكيدها على نتاجها خلال عام 2019، لذلك لم تطلق الشركة في الوقت الحالي أي معلومات عن مواصفات محرك هذه السيارة الجديدة.
GMT 22:02 2018 السبت ,01 أيلول / سبتمبرمرسيدس تشوقنا لداخلية "EQC" الجديدة كلياً
GMT 22:00 2018 السبت ,01 أيلول / سبتمبرمكلارين تكشف عن 3 أسباب لامتناعها عن إنتاج SUV
GMT 21:58 2018 السبت ,01 أيلول / سبتمبرمكلارين Speedtail ستحصل على محرك هجين بقوة 987 حصان
GMT 21:53 2018 السبت ,01 أيلول / سبتمبركل ما تريد معرفته عن هيونداي "سنتافي" الجديدة
GMT 21:47 2018 السبت ,01 أيلول / سبتمبركيا تعتزم الكشف عن "برو سييد" الجديدة خلال معرض باريس الدولي
ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، إلى جانب الممثل الشهير برادلي كوبر في فعاليات اليوم الثالث لمهرجان البندقية السينمائي السنوي الخامس والسبعين Venice Film Festival، الجمعة، ولذلك لعرض فيلمهما A Star is Born الذي يمثل الخطوة الأولى لـ"ليدي غاغا" في عالم التمثيل. وبدت ليدي غاغا البالغة من العمر 32 عاما، أنيقة في فستان أبيض قصير إذ نسقته مع زوْج من الأحذية السوداء وحقيبة مطابقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وشعرها الأشقر المجعد، كما جذب بادلي، 43 عاما، الذي سافر إلى فينيسيا مع شريكته إيرينا شايك وطفلهما ليا دي سين البالغ من العمر 17 شهرا، أنظار الحضور لإطلالته الأنيقة، وهو في طريقه مع غاغا إلى فندق Cipriani، وكان يرتدي بدلة رسمية قبل الحدث الكبير. ووصل الاثنان إلى الحدث بعد نزولهما عبر قنوات فينيسيا على متن قارب أجرة، قبل التوجه إلى هناك لالتقاط الصور. ويعدّ
أرسل تعليقك