سوزوكي اليابانية تنسحب من سوق السيارات الصيني

فوجئ البعض في الفترة الأخيرة بانسحاب سوزوكي اليابانية للسيارات من سوق السيارات الصيني، وابتعادها عنه تماما من حيث التصنيع وذلك بالرغم من أن الصين تعتبر سوق السيارات الأكبر في العالم بوقتنا الحالي.
وفسر أوسامو سوزوكي الرئيس التنفيذي لشركة سوزوكي للسيارات هذه الخطوة وذكر أن شركته دخلت الصين منذ 25 عام بسيارتها ألتو التي لاقت نجاحات كبيرة لسنوات، لكن بعد تغير في توجه الجماهير نحو سيارات أكبر وأكثر فخامة قررت الشركة الانسحاب من هذا السوق في الوقت الحالي.
جدير بالذكر أن سوزوكي تواجدت داخل الصين من خلال شراكة مع شركة شانجان للسيارات، حيث امتلكت الشركتان مناصفة مصنع للسيارات هناك، لكن بعد هذا القرار تم بيع النصف الذي تملكه سوزوكي إلى شركة شانجان الصينية للسيارات.
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أطلق على الممثلة العالمية جوليا روبرتس، لقب "محبوبة أميركا" في فترة الثمانينات والتسعينات، لِما قدَمته من أعمالٍ سينمائية ناجحة، في قاموس السينما العالمية، وزرعتها في قلوب النّاس، عاشت روبرتس في نِطاق هذا اللقب التسعيني، عندما وصلت مهرجان تورنتو السينمائي العالمي في كندا، وذلك من أجل إطلاق أجدد أفلامها Ben Is Back. ودمجت روبرتس البالغة من العمر 50 عامًا، أناقة هوليوود مع روحها المرحة والعفوية في إطلالتها المذهلة على السجادة الحمراء، حيث ارتدت فستانا أسود اللون، جاء بقصّة ضيقة، ليكشف عن رشاقتها الملفتة. وجذبت روبرتس التي صنفت واحدة من أجمل نساء العالم باطلالتها التي تحمل طابع البساطة والأناقة، أنظار الحضور، والتي اكملتها بشعرها المنسدل على كتفيها ولمسات مكياج بسيطة، كما أضافت روبرتس المزيد إلى طولها بانتعال صندل مكشوف بكعب بلاتفورم. وبالطبع ، لن تكتمل اطلالة النجمة الشهيرة بدون تلك الابتسامة العظيمة التي
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