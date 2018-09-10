سوزوكي اليابانية تنسحب من سوق السيارات الصيني

فوجئ البعض في الفترة الأخيرة بانسحاب سوزوكي اليابانية للسيارات من سوق السيارات الصيني، وابتعادها عنه تماما من حيث التصنيع وذلك بالرغم من أن الصين تعتبر سوق السيارات الأكبر في العالم بوقتنا الحالي.

وفسر أوسامو سوزوكي الرئيس التنفيذي لشركة سوزوكي للسيارات هذه الخطوة وذكر أن شركته دخلت الصين منذ 25 عام بسيارتها ألتو التي لاقت نجاحات كبيرة لسنوات، لكن بعد تغير في توجه الجماهير نحو سيارات أكبر وأكثر فخامة قررت الشركة الانسحاب من هذا السوق في الوقت الحالي.

جدير بالذكر أن سوزوكي تواجدت داخل الصين من خلال شراكة مع شركة شانجان للسيارات، حيث امتلكت الشركتان مناصفة مصنع للسيارات هناك، لكن بعد هذا القرار تم بيع النصف الذي تملكه سوزوكي إلى شركة شانجان الصينية للسيارات.