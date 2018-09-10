رغم سيطرة فورد في قطاع الشاحنات البيك أب في الفترة الأخيرة, ولكن مع ذلك تأتي سيارات بيك أب للطرق الوعرة تكون مميزة من علامات أخرى مثل شيفروليه كولورادو ZR2 Bison التي تعتبر بيك أب مميزة للمغامرات في الطرق الوعرة وهي سيارة ستحصل على تحديث مميز بداية من يناير 2019 بسبب التعاون بين شيفروليه ومعدل السيارات American Expedition Vehicles AEV.

وقد اختارت الشركة اسم ZR2 Bison ليناسب تصميمها وستأتي بمحرك بنزين V6 وناقل حركة 8 سرعات بدون تعديلات مقارنة بالنسخة التقليدية من السيارة. وقد أضافت شركة التعديل للسيارة أجزاء خاصة تحمي وتساعد الشاحنة في طريقها في الغابات أو في أية بيئة غير ممهدة لحماية الجزء السفلي من السيارة حيث أضافت الشركة ألواح للحماية من الصلب بورون يغطي خزان الوقود والجزء الخاص بزيت المحرك.

كما تتميز بنظام قفل تفاضلي أمامي وخلفي مع صادمين مخصصين في الأمام والخلف من الصلب مع رافعة في الصادم الأمامي وتتميز الشاحنة باطارات جوديير رانجلر ديوراتراك 31 بوصة للطرق الوعرة مع عجلات ألومنيوم 17 بوصة، كما تم استبدال شعار السيارة التقليدي مع حروف تشبه تلك الموجودة على شبكة تهوية فورد رابتور. وسيتوفر الموديل للمبيعات في يناير 2019 ولكن لم يتم اعلان الاسعار بعد.