رغم سيطرة فورد في قطاع الشاحنات البيك أب في الفترة الأخيرة, ولكن مع ذلك تأتي سيارات بيك أب للطرق الوعرة تكون مميزة من علامات أخرى مثل شيفروليه كولورادو ZR2 Bison التي تعتبر بيك أب مميزة للمغامرات في الطرق الوعرة وهي سيارة ستحصل على تحديث مميز بداية من يناير 2019 بسبب التعاون بين شيفروليه ومعدل السيارات American Expedition Vehicles AEV.
وقد اختارت الشركة اسم ZR2 Bison ليناسب تصميمها وستأتي بمحرك بنزين V6 وناقل حركة 8 سرعات بدون تعديلات مقارنة بالنسخة التقليدية من السيارة. وقد أضافت شركة التعديل للسيارة أجزاء خاصة تحمي وتساعد الشاحنة في طريقها في الغابات أو في أية بيئة غير ممهدة لحماية الجزء السفلي من السيارة حيث أضافت الشركة ألواح للحماية من الصلب بورون يغطي خزان الوقود والجزء الخاص بزيت المحرك.
كما تتميز بنظام قفل تفاضلي أمامي وخلفي مع صادمين مخصصين في الأمام والخلف من الصلب مع رافعة في الصادم الأمامي وتتميز الشاحنة باطارات جوديير رانجلر ديوراتراك 31 بوصة للطرق الوعرة مع عجلات ألومنيوم 17 بوصة، كما تم استبدال شعار السيارة التقليدي مع حروف تشبه تلك الموجودة على شبكة تهوية فورد رابتور. وسيتوفر الموديل للمبيعات في يناير 2019 ولكن لم يتم اعلان الاسعار بعد.
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أطلق على الممثلة العالمية جوليا روبرتس، لقب "محبوبة أميركا" في فترة الثمانينات والتسعينات، لِما قدَمته من أعمالٍ سينمائية ناجحة، في قاموس السينما العالمية، وزرعتها في قلوب النّاس، عاشت روبرتس في نِطاق هذا اللقب التسعيني، عندما وصلت مهرجان تورنتو السينمائي العالمي في كندا، وذلك من أجل إطلاق أجدد أفلامها Ben Is Back. ودمجت روبرتس البالغة من العمر 50 عامًا، أناقة هوليوود مع روحها المرحة والعفوية في إطلالتها المذهلة على السجادة الحمراء، حيث ارتدت فستانا أسود اللون، جاء بقصّة ضيقة، ليكشف عن رشاقتها الملفتة. وجذبت روبرتس التي صنفت واحدة من أجمل نساء العالم باطلالتها التي تحمل طابع البساطة والأناقة، أنظار الحضور، والتي اكملتها بشعرها المنسدل على كتفيها ولمسات مكياج بسيطة، كما أضافت روبرتس المزيد إلى طولها بانتعال صندل مكشوف بكعب بلاتفورم. وبالطبع ، لن تكتمل اطلالة النجمة الشهيرة بدون تلك الابتسامة العظيمة التي
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